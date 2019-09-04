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Бродо: часто смотрел матчи Гусева и не мог понять, почему он не в НХЛ

Бродо: часто смотрел матчи Гусева и не мог понять, почему он не в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Вице-президент «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо поделился мнением о нападающем Никите Гусеве.

«Тампа-Бэй» – мощная команда, в которой российские хоккеисты играют заметную роль. Этому клубу пришлось расстаться с ним, чтобы вписаться в потолок зарплат. То же самое случилось с «Вегасом». Нам повезло, что мы смогли извлечь пользу из этой ситуации.

Работая в «Сент-Луис Блюз», я часто смотрел матчи с его участием и не мог понять, почему он до сих пор не играет в НХЛ. Теперь он в «Дэвилз». Я видел, как он действует в нападении. Это очень хитрый форвард, который способен сбить темп, отлично видит площадку и обладает голевым чутьем. Он не самый габаритный игрок, но в современном хоккее можно обойтись и без этого. Ему 27 лет, и у него богатый опыт. Он добился там успеха, играл в КХЛ с хоккеистами из НХЛ. Теперь он переходит в НХЛ», – цитирует Бродо официальный сайт НХЛ.

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