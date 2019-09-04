Фрейзер: в КХЛ нужно забивать минимум два гола в каждом матче

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (0:2).



«Думаю, что начали хорошо, и даже в начале играли лучше, чем вчера. У нас было несколько хороших возможностей, в частности, выход Кори Кейна один на один и еще несколько хороших бросков, но «Салават Юлаев» сыграл здорово и надо отдать им должное. Во втором периоде мы еще прибавили и создали, наверное, семь голевых моментов, но реализовать их не удалось, а потом у нас начались проблемы с дисциплиной. В этом компоненте нам еще надо много работать, потому что, когда соотношение удалений 8 к 1, ты сильно понижаешь свои шансы на успех.



В целом наше меньшинство сыграло хорошо, но всё равно, это не дело – получать только удаления, и нам необходимо над этим работать. «Салават» — очень хорошая команда, и, конечно, хорошо, что мы начали чемпионат, играя с ним, потому что это позволяет установить планку, к которой надо стремиться. Вчера мы сыграли здорово, но сегодня Уфа перестроилась и нам было тяжелее. Мы надеемся, что со временем, решив проблемы с дисциплиной, подтянемся к этому уровню. Играя в КХЛ, надо забивать как минимум два гола в каждом матче. Над этим нам надо работать. У нас есть достаточно атакующей мощи, чтобы это делать, но сегодня голкипер гостей действовал великолепно. Нам необходимо быть готовыми к тому, что нам постоянно будут противостоять классные вратари и забивать», — цитирует тренера официальный сайт «Салавата».