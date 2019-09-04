«Трактор» потерпел поражение от СКА в овертайме

Челябинский «Трактор» на домашней площадке уступил петербургскому СКА во встрече регулярного чемпионата КХЛ, матч закончился со счётом 3:4 ОТ. Напомним, в первой игре сезона «Трактор» проиграл подмосковному «Витязю» (2:4), СКА одержал победу над «Металлургом» (3:1).



Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: точный бросок записал в актив нападающий СКА Владимир Ткачёв. На старте второго периода «Трактор» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Лукаша Седлака и Эндрю Кэлофа. Вскоре Кристиан Томас упрочил преимущество «Трактора», но в концовке периода СКА сравнял счёт — авторами голов стали Дмитрий Кагарлицкий и Йори Лехтеря. Встрече перешла в овертайм, где победу СКА принёс Сергей Плотников.