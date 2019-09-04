«Трактор» потерпел поражение от СКА в овертайме
Челябинский «Трактор» на домашней площадке уступил петербургскому СКА во встрече регулярного чемпионата КХЛ, матч закончился со счётом 3:4 ОТ. Напомним, в первой игре сезона «Трактор» проиграл подмосковному «Витязю» (2:4), СКА одержал победу над «Металлургом» (3:1).
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте: точный бросок записал в актив нападающий СКА Владимир Ткачёв. На старте второго периода «Трактор» сумел отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам Лукаша Седлака и Эндрю Кэлофа. Вскоре Кристиан Томас упрочил преимущество «Трактора», но в концовке периода СКА сравнял счёт — авторами голов стали Дмитрий Кагарлицкий и Йори Лехтеря. Встрече перешла в овертайм, где победу СКА принёс Сергей Плотников.
КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2019, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ткачёв (Лехтеря, Плотников) – 12:43' (5x5) 1:1 Седлак (Кэлоф) – 22:54' (5x4) 2:1 Кэлоф – 23:24' (5x5) 3:1 Томас (Меньшиков) – 34:05' (6x5) 3:2 Кагарлицкий (Бывальцев) – 35:34' (5x5) 3:3 Лехтеря (Барабанов) – 35:53' (5x5) 3:4 Плотников (Ткачёв) – 61:52' (5x5)
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