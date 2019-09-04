Кудашов: СКА был не готов ко второму периоду, хотя в раздевалке предупреждали

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с челябинским «Трактором» (4:3 ОТ). Петербургский клуб одержал вторую победу в чемпионате, у «Трактора» — два поражения в двух матчах.



«Игра сложная, тяжелая, благодарен команде за то, что нашли силы после плохого отрезка во втором периоде вытащить игру, довольны результатом. Соперник очень мощно начал второй период, мы чуть не были готовы, хотя был разговор в раздевалке, предупреждали. Первая тройка? Не хочу никого выделять, разные звенья забивают, создают моменты, выигрывает команда», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.

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