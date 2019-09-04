Скудра: «Трактор» не будет пятиться, где и с кем бы мы ни играли

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги домашнего матча со СКА (3:4 ОТ).



«Снова у нас удался второй отрезок, при счете 3:1 совершили нелепые потери, со СКА это недопустимо. Сегодня у нас были безобразные действия на пересменках, мы не имели права давать сопернику столько легких моментов. Бились, сражались, выцарапывали, чтобы так просто дарить сопернику моменты. Будем жёстко вносить коррективы.



Не понравилось, что в третьем периоде отошли от плана, начали пятиться. Пятиться мы не будем, где и с кем бы мы ни играли. Мы много сегодня создали, играли намного лучше, более уверенно. В овертайме был и у нас шанс, в итоге пропустили мы. Бородкин не проходит в топ-6, список отказов не комментирую. Легионеров после первого гола оставили на льду, потому что они были свежие, на подъеме.



Кто у нас в штабе отвечает за смены? Мы все должны следить за сменами — это концентрация игроков, они знают, кого меняют. Качество паса? Сегодня было все намного лучше по сравнению с Витязем, в первом матче был мандраж, мы были скованные, сегодня играли увереннее», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.