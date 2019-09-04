Яндач: игроки «Металлурга» нервничали, нужно было успокоиться

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги выигранного матча с «Северсталью» (4:2).
«В начале матча мы не играли плохо, но, к сожалению, получили первый гол. Игроки немного нервничали. Надо было успокоиться. Во втором периоде улучшили свои действия, больше держали шайбу, но нам не понравилось, что играли только в углах, много не бросали, не создавали давления на ворота. В третьем периоде сделали результат в самом начале, забив два гола. В решающие моменты в меньшинстве играли неплохо. Хоть и получили гол, считаю, что спецбригады отработали хорошо.
Изменение звеньев? Нам кое-что не нравилось в игре, во взаимопонимании в первом и втором игровых звеньях, поэтому попробовали поменять. Думаю, это был хороший шаг», — цитирует тренера официальный сайт клуба.
- 4 сентября 2019
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