Яндач: игроки «Металлурга» нервничали, нужно было успокоиться

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги выигранного матча с «Северсталью» (4:2).



«В начале матча мы не играли плохо, но, к сожалению, получили первый гол. Игроки немного нервничали. Надо было успокоиться. Во втором периоде улучшили свои действия, больше держали шайбу, но нам не понравилось, что играли только в углах, много не бросали, не создавали давления на ворота. В третьем периоде сделали результат в самом начале, забив два гола. В решающие моменты в меньшинстве играли неплохо. Хоть и получили гол, считаю, что спецбригады отработали хорошо.



Изменение звеньев? Нам кое-что не нравилось в игре, во взаимопонимании в первом и втором игровых звеньях, поэтому попробовали поменять. Думаю, это был хороший шаг», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Металлург» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Северсталь»