Мартемьянов: «Витязь» был наглее, игрой «Автомобилиста» недоволен

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениям от матча с «Витязем» (3:2).



«В отличие от коллеги, я игрой своей команды в третьем периоде не доволен. Стали жаться, потеряли инициативу. Соперник был напористее, наглей, больше желания проявил для того, чтобы сравнять счет. Мы, к сожалению, немножко поплыли. То, что вратарь у нас железно отстоял — это факт. Начало сезона, эмоции кипят, сил много. Мало хладнокровия, умной игры. Больше движения. Впрочем, в начале сезона всегда происходит. Игра в обороне? Не стал бы сильно критиковать. Два гола пропустили — это, конечно, не очень хорошо. И с началом атаки, конечно, надо работать», — цитирует тренера официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



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