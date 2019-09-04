Мартемьянов: «Витязь» был наглее, игрой «Автомобилиста» недоволен
Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениям от матча с «Витязем» (3:2).
«В отличие от коллеги, я игрой своей команды в третьем периоде не доволен. Стали жаться, потеряли инициативу. Соперник был напористее, наглей, больше желания проявил для того, чтобы сравнять счет. Мы, к сожалению, немножко поплыли. То, что вратарь у нас железно отстоял — это факт. Начало сезона, эмоции кипят, сил много. Мало хладнокровия, умной игры. Больше движения. Впрочем, в начале сезона всегда происходит. Игра в обороне? Не стал бы сильно критиковать. Два гола пропустили — это, конечно, не очень хорошо. И с началом атаки, конечно, надо работать», — цитирует тренера официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
«Автомобилист» одолел «Витязь», у Доуса — дубль
- 4 сентября 2019
-
21:33
-
21:27
-
21:20
-
21:11
-
21:07
-
20:59
-
20:51
-
20:43
-
20:39
-
20:31
-
20:18
-
20:08
-
19:58
-
19:42
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:15
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
18:47
-
18:43
-
18:35
-
18:30
-
18:24
-
18:15
-
18:03
-
17:48
-
17:32
-
17:17
-
17:07
-
16:53
-
16:28
-
16:08
Партнерский контент