Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с Кемпе на $ 6 млн

«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с Кемпе на $ 6 млн
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» подписал новый контракт с нападающим Адрианом Кемпе, информирует официальный сайт американской команды. 22-летний шведский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на три сезона, средняя годовая зарплата составит $ 2 млн.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 нападающий принял участие в 81 матче, записав на свой счёт 28 (12+16) очков при показателе полезности "-10" и 50 минутах штрафного времени. В среднем Кемпе проводил на площадке около 14 с половиной минут за игру.

Напомним, прошлый сезон стал для «Лос-Анджелеса» провальным — клуб в регулярном чемпионате занял последнее место в Западной конференции, заработав только 71 очко.

«Лос-Анджелес» проведёт два матча нового сезона в форме времён Гретцки
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент