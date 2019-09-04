«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с Кемпе на $ 6 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» подписал новый контракт с нападающим Адрианом Кемпе, информирует официальный сайт американской команды. 22-летний шведский хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на три сезона, средняя годовая зарплата составит $ 2 млн.



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2018/19 нападающий принял участие в 81 матче, записав на свой счёт 28 (12+16) очков при показателе полезности "-10" и 50 минутах штрафного времени. В среднем Кемпе проводил на площадке около 14 с половиной минут за игру.



Напомним, прошлый сезон стал для «Лос-Анджелеса» провальным — клуб в регулярном чемпионате занял последнее место в Западной конференции, заработав только 71 очко.

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