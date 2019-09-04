Вудкрофт: расслабились на минуту — пропустили дважды. Отличный урок от «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:3).
«Во-первых, поздравляю Владимира Крикунова и его команду с победой. Была равная игра. Считаю, первый период мы сыграли хорошо. К сожалению, позволили себе расслабиться во втором периоде, и Москва сначала сравняла счёт, а затем и вышла вперёд. В целом мы хорошо сражались и пытались вернуться в игру.
В начале третьего периода опять расслабились и допустили помарку на вбрасывании — они увеличили счёт. Тем не менее мне понравилась игра нашей команды, мы бежали и старались. Не хватило времени, чтобы перевести игру в овертайм. Прямо сейчас хочу сказать, что наша команда учится. Идёт процесс обучения. У нас очень молодая команда. Одна из главных вещей, которую мы должны понять, что играть надо все 60 минут. Сегодня мы получили от «Динамо» отличный урок. Расслабились всего на минуту – и сразу пропустили два гола», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 4 сентября 2019
-
23:19
-
23:14
-
22:53
-
22:46
-
22:38
-
22:31
-
22:19
-
22:13
-
22:05
-
21:53
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:33
-
21:27
-
21:20
-
21:11
-
21:07
-
20:59
-
20:51
-
20:43
-
20:39
-
20:31
-
20:18
-
20:08
-
19:58
-
19:42
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:15
-
19:15
-
19:09
-
19:00
-
18:47