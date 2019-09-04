Вудкрофт: расслабились на минуту — пропустили дважды. Отличный урок от «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:3).



«Во-первых, поздравляю Владимира Крикунова и его команду с победой. Была равная игра. Считаю, первый период мы сыграли хорошо. К сожалению, позволили себе расслабиться во втором периоде, и Москва сначала сравняла счёт, а затем и вышла вперёд. В целом мы хорошо сражались и пытались вернуться в игру.



В начале третьего периода опять расслабились и допустили помарку на вбрасывании — они увеличили счёт. Тем не менее мне понравилась игра нашей команды, мы бежали и старались. Не хватило времени, чтобы перевести игру в овертайм. Прямо сейчас хочу сказать, что наша команда учится. Идёт процесс обучения. У нас очень молодая команда. Одна из главных вещей, которую мы должны понять, что играть надо все 60 минут. Сегодня мы получили от «Динамо» отличный урок. Расслабились всего на минуту – и сразу пропустили два гола», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Московское «Динамо» оказалось сильнее минского «Динамо»