Овечкин — о контракте: дурак, надо было ещё четыре года добавлять

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился воспоминаниями о подписании с клубом контракта на 13 лет.



«Первый раз с генеральным менеджером «Вашингтона» Джорджем Макфи мы встретились во Франции. Были я, он и мой представитель Глеб. В первый день Макфи сказал одну цифру, а мы ответили, что подумаем. Потом приехали в Вашингтон. Каждую неделю у нас с ним проходили разговоры. С одним меня хоккеистом сравнивали, с другим. Кто сколько очков набрал, кто Кубок Стэнли взял. Я подписывать контракт отказывался.



И ещё несколько встреч, но все без результата. Тогда я говорю: «Все, ждем до лета». Но прошло две недели, ко мне как раз приехали папа с мамой. Тут Джордж говорит: «Срочно бери родителей, брата – и приезжай к нам в офис. Будем с Леонсисом встречаться».



Ну, мы что? Собрались и поехали. Первое предложение было просто на шесть лет на 9 миллионов долларов, плюс опция еще шесть лет на 10 млн долларов. Я сказал: «Давайте добавим ещё один год». Эх, дурак, надо было говорить, чтобы еще четыре года добавили! Сейчас был бы в шоколаде… И все. Они взяли паузу. Мы вышли, папа с братом начали курить. Стоим, разговариваем. А что переживать? Мы сказали, как хотим. Да – значит, да. Нет – извините, нет. Но они согласились. Мы в офисе пожали друг другу руки, подписали контракт. Вот и все. То есть родители сыграли большую роль. Но все эти переговоры я вел сам», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.