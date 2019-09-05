Зубов: «Сочи» очухался на 15-й минуте, нужно играть без нервотрёпки

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов поделился впечатлениями от победы над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2).



«Во-первых, всех болельщиков с первой победой. Конечно, она была важна здесь дома. На 15-й минуте первого периода мы более или менее очухались, поймали ритм в игре. Второй период можно занести в актив. А в третьем периоде после третьего гола немножко расслабились. Нужно научиться доводить такие игры до конца – без нервотрепки. Поговорим с ребятами, поработаем», — цитирует тренера официальный сайт клуба.



Первый гол зрители матча в Сочи увидели только на 38-й минуте: заброшенную шайбу в актив записал нападающий «леопардов» Никита Точицкий. На старте третьего периода Роберт Росен упрочил преимущество хозяев, но вскоре «Нефтехимик» отыграл одну шайбу усилиями Зака Митчелла. Через несколько минут соперники вновь обменялись точными бросками, авторами которых стали Шон Коллинз и Ильдар Шиксатдаров.



