Марло не сумел договориться с «Сан-Хосе» и будет искать другие варианты в НХЛ

Нападающий Патрик Марло не будет играть за «Сан-Хосе Шаркс» в предстоящем сезоне, сообщил Sportsnet. По словам Пэта Бриссона, агента нападающего, на данный момент Марло не удалось найти общий язык с «Шаркс» и он будет искать другие варианты в НХЛ.
В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «-6». В плей-офф у Марло две результативные передачи в семи играх.
В общей сложности хоккеист провёл в лиге 1657 матчей в регулярных чемпионатах, в том числе последние 776 подряд, отметившись 1166 (551+615) очками. Также на счету ветерана НХЛ 127 (72+55) баллов в 191 матчах в плей-офф. Марло является лидером «Шаркс» по количеству матчей (1493), шайб (508) и очков (1082).
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