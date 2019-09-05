В «Автомобилисте» назвали суммарный бюджет клуба на сезон-2019/20
Директор «Автомобилиста» Максим Рябков назвал суммарный бюджет екатеринбургского клуба на сезон-2019/20.
«Наш суммарный бюджет составляет около 2 млрд рублей. Сюда входит аренда дворца и многое другое. Просим не путать бюджет и зарплатную ведомость. Зарплатная ведомость составляет порядка 50% от бюджета», — цитирует Рябкова ТАСС.
По итогам прошлого регулярного чемпионата «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции. В плей-офф команда из Екатеринбурга дошла до четвертьфинала, где проиграла «Салавату Юлаеву» (1:4).
Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын заявил, что в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги перед екатеринбургским клубом стоит задача пробиться в финал Кубка Гагарина.
Президент «Автомобилиста»: задача — сделать всё, чтобы попасть в финал
- 5 сентября 2019
-
12:15
-
11:58
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:22
-
10:00
-
09:35
-
09:20
-
09:03
-
04:45
-
00:49
-
00:33
-
00:13
-
00:00
- 4 сентября 2019
-
23:42
-
23:19
-
23:14
-
22:53
-
22:46
-
22:38
-
22:31
-
22:19
-
22:13
-
22:05
-
21:53
-
21:51
-
21:47
-
21:43
-
21:33
-
21:27
-
21:20
-
21:11
-
21:07
-
20:59
Партнерский контент