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В «Автомобилисте» назвали суммарный бюджет клуба на сезон-2019/20

В «Автомобилисте» назвали суммарный бюджет клуба на сезон-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков назвал суммарный бюджет екатеринбургского клуба на сезон-2019/20.

«Наш суммарный бюджет составляет около 2 млрд рублей. Сюда входит аренда дворца и многое другое. Просим не путать бюджет и зарплатную ведомость. Зарплатная ведомость составляет порядка 50% от бюджета», — цитирует Рябкова ТАСС.

По итогам прошлого регулярного чемпионата «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции. В плей-офф команда из Екатеринбурга дошла до четвертьфинала, где проиграла «Салавату Юлаеву» (1:4).

Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын заявил, что в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги перед екатеринбургским клубом стоит задача пробиться в финал Кубка Гагарина.

Президент «Автомобилиста»: задача — сделать всё, чтобы попасть в финал
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