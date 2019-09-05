В «Автомобилисте» назвали суммарный бюджет клуба на сезон-2019/20

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков назвал суммарный бюджет екатеринбургского клуба на сезон-2019/20.

«Наш суммарный бюджет составляет около 2 млрд рублей. Сюда входит аренда дворца и многое другое. Просим не путать бюджет и зарплатную ведомость. Зарплатная ведомость составляет порядка 50% от бюджета», — цитирует Рябкова ТАСС.

По итогам прошлого регулярного чемпионата «Автомобилист» занял первое место в Восточной конференции. В плей-офф команда из Екатеринбурга дошла до четвертьфинала, где проиграла «Салавату Юлаеву» (1:4).

Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын заявил, что в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги перед екатеринбургским клубом стоит задача пробиться в финал Кубка Гагарина.