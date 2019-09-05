Президент «Автомобилиста»: задача — сделать всё, чтобы попасть в финал

Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын заявил, что в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги перед екатеринбургским клубом стоит задача — пробиться в финал Кубка Гагарина.

«Задача — сделать всё, чтобы попасть в финал. Мы в прошлом сезоне сделали всё, что было возможно. Прошлый сезон вы видели, смотрели, я считаю, что, несмотря на то, что нам немного не хватила опыта и сил на весь сезон и мы чуть-чуть не достигли того, что планировали, сезон был интересный, думаю, он понравился всем, в первую очередь болельщикам.

Многие результаты были впервые в истории клуба, я благодарен всем. Мы очень надеемся, что оправдаем надежды болельщиков и улучшим результаты прошлого сезона", — цитирует Козицына ТАСС.