«Спартак» в матче с «Локомотивом» обновил клубный рекорд в КХЛ

Вчера, 4 сентября, ярославский «Локомотив» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 2:5.
Красно-белые обновили командный рекорд в номинации «Самые быстрые серии голов». На четыре заброшенные шайбы потребовалось 4 минуты 58 секунд. Предыдущее достижение датировалось 2009 годом, когда четыре шайбы в ворота минского «Динамо» были заброшены за 5 минут и 41 секунду.
Во вчерашней встрече счёт был открыт на седьмой минуте — удачный бросок удался нападающему команды хозяев Павлу Кудрявцеву. Во втором периоде подопечные Олега Знарка отыгрались и вышли вперёд благодаря заброшенным шайбам Александра Хохлачёва, Дмитрия Вишневского, Андрея Кутейкина и Ильи Талалуева. На 44-й минуте «Локомотив» забил второй гол усилиями нападающего Тая Ратти. Вскоре Талалуев оформил дубль, установив окончательный счёт.
- 5 сентября 2019
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