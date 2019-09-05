Вовченко: европейская площадка кажется аэродромом

Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (2:4), а также поделился мнением о разных размерах площадок в КХЛ.

«Не знаю, добавил «Металлург» или нет. Мы стали удаляться и играли в меньшинстве. Они забили гол в большинстве, и игра выровнялась. Потом в начале третьего периода забили ещё две сразу. Нам удалось отыграть одну шайбу, но после вышли в шестером — заработали нелепое удаление и потом получили ещё шайбу. После времени отыграться уже не осталось.

Просто нужно быть внимательнее на сменах. Смотреть, кто выходит, не торопиться. Может, какая-то суета была. Нужно запомнить, кого ты меняешь и всё. Это элементарно.

Мне кажется, это неправильно, когда лига играет на трёх разных площадках. Думаю, нужно сделать одну — общего размера, чтобы всем было понятно и удобно. А то приезжаешь в одно место, у них одна площадка, в другом — другая. Приходится перестраиваться.

Думаю, нужно играть либо на финской, либо на канадской. Европейская площадка кажется аэродромом. Очень много места. Хоккей выглядит медленнее. На канадской или финской больше моментов возникает, каждый бросок может быть опасным. А на нашей — пока раскатишься, пока закатишься — времени очень много уходит», — цитирует Вовченко официальный сайт череповецкого клуба.