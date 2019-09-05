«Сибирь» и «Адмирал» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ

«Сибирь» и «Адмирал» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 5 сентября, начало — в 15:30 мск. Для обеих команд этот матч станет вторым в нынешнем чемпионате. «Сибирь» стартовала в сезоне с победы в матче с «Амуром» (2:1), «Адмирал» обыграл «Барыс» (3:1).

«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка— Наумов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Логинов— Алексеев, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров— Тимашов, Первушин— Комаров — Шашков;

Ефремов— Морозов, Чесалин— Торченюк — Казаков.

«Адмирал»:



Олкинуора (Веремчук);

Альмквист – Лалонд, Бутузов– Юнг – Бакош;

Ибатуллин – Угольников, Ломако – В.Стрельцов – А.Стрельцов;

Бобряшов – Дьяков, Глазачев– Вихарев – Воронин;

Островский – Козловский, Коннов – Петров– Лапшин.