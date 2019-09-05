Овечкин — о Putin Team: рад, что создал это движение. Я уважаю своего президента

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не жалеет о решении создать политическое движение Putin Team.
«Я не жалею. Наоборот, только рад, что создал это движение. Я уважаю своего президента. Почему не говорю о политике? А говорить пока нет смысла. Слушайте, кто-то говорит, а кто-то — делает. Правильно? Так вот, мой принцип — лучше делать, чем говорить.
Журналисты часто спрашивают о словах Панарина? Не считаю, что это удар ниже пояса. Ну, снова спросили о ситуации с Панариным. Я отвечаю, что у каждого человека есть своё мнение. И оно часто не совпадает. Хочешь — говори, хочешь — молчи. Это личный выбор людей. О чём будем говорить с Панариным, если нас поселят в двухместный номер в сборной? Мы будем играть в шахматы», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».
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