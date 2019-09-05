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Рябков: вся селекция ведётся с прицелом на жёсткий потолок в 900 миллионов

Рябков: вся селекция ведётся с прицелом на жёсткий потолок в 900 миллионов
Хоккей / КХЛ 0

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков заявил, что екатеринбургский клуб ведёт селекционную работу с расчётом на жёсткий потолок зарплат, который должен вступить в силу с 2020 года.

«Вся стратегическая селекционная работа ведется с прицелом на то, что, начиная с лета 2020 года будет жесткий потолок в 900 миллионов. Мы никаких финансовых обязательств не берём на себя, не имеем, которые бы выводили нас за этот потолок. Правила игры будут очень простыми — если ты хочешь иметь два высококвалифицированных звена и топ-вратаря, то в условиях жёсткого потолка ты должен насыщать нижние звенья игроками недорогими, своими воспитанниками.

Именно для этого была создана команда ВХЛ «Горняк», она уже дает первые ощутимые плоды: Леонид Фомин, Александр Протапович, Никита Сетдиков, те парни, которых Андрей Алексеевич (Мартемьянов. — Прим. «Чемпионата») подержал в своих руках в ходе предсезонной подготовки. Это плоды той стратегии, той вертикали, которую благодаря нашим руководителям нам удалось построить на данный момент", — цитирует Рябкова официальный сайт екатеринбургского клуба.

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