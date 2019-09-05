Овечкин рассказал об отношении к журналисту, пожелавшему ему смерти

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как относится к словам одного из журналистов, который в своё время написал в «Твиттере»: «Если Овечкин завтра умрёт, мир станет лучше…».
«Я понимаю, о ком вы говорите. Просто человек обиделся, что ему не дали аккредитацию на матчи «Вашингтона». И правильно сделали, что не дали! Потому что человек писал не то что гадости, а вообще ахинею. Даже сам не понимал, что он пишет.
Таким людям — скатертью дорога. И пусть потом что хотят, то говорят. Земля ведь круглая, знаете. Если ты кому-то желаешь зла, оно к тебе обязательно придет. Потом он будет думать: «А что я такого сделал?»
Понятно, что родители переживают! «Если бы его не было в живых…» Вообще такое нельзя говорить! Это даже не вопрос самоуважения. Ты так опускаешься ниже плинтуса. И знаете, этого человека для меня больше не существует. Хотя раньше у меня с ним были нормальные отношения», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».
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