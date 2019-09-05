Заварухин: большинство «Сибири» пока идёт не так, как хотелось бы

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин подвёл итог домашнего матча с «Адмиралом» (5:1).



«Хорошая игра, ребята выполнили установку. Ребята под воротами хорошо поработали, на тренировке уделили внимание этому моменту. Поработали перед вратарем и удачно забили голы. То, что пропускаем второй раз первыми — не закономерность, а случай. Успокаивали ребят, еще было достаточно много играть, ребята восприняли это адекватно. Тренируем большинство, пока оно идёт не так, как хотелось бы. Будем добавлять больше агрессии, больше бросков.



Отсутствие Романцева — ротация состава, Шашков и Наумов неплохо выглядели на «предсезонке», решили дать им шанс. Как оцениваю их игру игру? Ещё посмотрю видео, сыграли нормально. В принципе, команда выиграла — значит ничего плохого не сделали.



Победа над «Амуром» и «Адмиралом» перед «Салаватом Юлаевым» придаст уверенности. У нас нормальный календарь, будем готовиться к каждому матчу», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» одержала вторую победу в сезоне, обыграв «Адмирал»