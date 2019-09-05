Глазачев: «Адмирал» свои моменты не забил, у «Сибири» момент — гол

Нападающий «Адмирала» Константин Глазачев прокомментировал поражение от «Сибири» (1:5).
«Я бы не сказал, что мы не держали удар, в первом периоде как такого его и не было. Мы свои моменты не забиваем, у них момент — гол. Вы всё сами видели, броски от синей, наброс на ворота — гол. Тяжело что-то тут сказать и кого-то винить, все мы виноваты».
Тяжело сказать, когда был переломный момент, после каждого гола «Сибири» нам можно было вернуться в игру. Однако сегодня нужно было признать, что «Сибирь была лучше» — передаёт слова Глазачева корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.
Первый гол в матче зрители увидели уже на 50-й секунде: удачный бросок записал в актив защитник «Адмирала» Александр Угольников. До конца первого периода подопечные Николая Заварухина сумели отыграться и выйти вперёд, голами отметились Илья Морозов и Егор Миловзоров. На 23-й минуте защитник Юрки Йокипакка упрочил преимущество хозяев. На старте третьего периода Микаэль Руохомаа довёл разницу в счёте до трёх шайб. На 53-й минуте Миловзоров оформил дубль.
- 5 сентября 2019
-
20:07
-
19:53
-
19:23
-
19:00
-
18:59
-
18:51
-
18:48
-
18:47
-
18:34
-
18:19
-
17:59
-
17:57
-
17:29
-
16:49
-
16:45
-
16:24
-
16:06
-
15:50
-
15:29
-
15:12
-
14:55
-
14:32
-
14:04
-
13:59
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:36
-
12:15
-
11:58
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:22
-
10:00