Глазачев: «Адмирал» свои моменты не забил, у «Сибири» момент — гол

Нападающий «Адмирала» Константин Глазачев прокомментировал поражение от «Сибири» (1:5).



«Я бы не сказал, что мы не держали удар, в первом периоде как такого его и не было. Мы свои моменты не забиваем, у них момент — гол. Вы всё сами видели, броски от синей, наброс на ворота — гол. Тяжело что-то тут сказать и кого-то винить, все мы виноваты».



Тяжело сказать, когда был переломный момент, после каждого гола «Сибири» нам можно было вернуться в игру. Однако сегодня нужно было признать, что «Сибирь была лучше» — передаёт слова Глазачева корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.

Первый гол в матче зрители увидели уже на 50-й секунде: удачный бросок записал в актив защитник «Адмирала» Александр Угольников. До конца первого периода подопечные Николая Заварухина сумели отыграться и выйти вперёд, голами отметились Илья Морозов и Егор Миловзоров. На 23-й минуте защитник Юрки Йокипакка упрочил преимущество хозяев. На старте третьего периода Микаэль Руохомаа довёл разницу в счёте до трёх шайб. На 53-й минуте Миловзоров оформил дубль.