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У «Ак Барса» новая традиция — лучший игрок матча получает тюбетейку

У «Ак Барса» новая традиция — лучший игрок матча получает тюбетейку
Хоккей / КХЛ 0

Финский хоккейный клуб «Йокерит» на домашнем льду потерпел поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счётом 2:5. Казанский клуб одержал первую победу в официальном матче под руководством главного тренера Дмитрия Квартальнова.

В «Ак Барсе» лучшим игроком матча признали голкипера Адама Рейдеборна. Как сообщается в «твиттере» команды, теперь MVP матча будет вручаться тюбетейка.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Ак Барса».

Счёт был открыт на 16-й минуте, точный бросок на свой счёт записал нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев. Через минуту Эмиль Галимов упрочил преимущество казанского коллектива. Второй период гости также провели более удачно, чем хозяева: у «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Патрис Кормье и Кирилл Петров, «Йокерит» ответил только голом форварда Антти Пильстрёма. На 42-й минуте Джастин Азеведу увеличил разницу в счёте до четырёх шайб. Окончательный счёт установил Теэму Эронен — 2:5.

«Ак Барс» впервые победил с Квартальновым в официальном матче, обыграв «Йокерит»
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