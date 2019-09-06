Беннинг: Голдобин должен заработать место в составе. Видим его форвардом топ-9

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг оценил перспективы российского форварда Николая Голдобина, с которым был подписан новый однолетний контракт.
«Мы все понимаем его атакующий потенциал и работаем с ним над его игрой в обороне с тех пор, как произошёл обмен. Мы терпеливо относились к его развитию и считаем, что в прошлом году у него были удачные отрезки. Но теперь ему надо самому взять в руки инициативу и заработать место в составе. И он это понимает.
В тренировочном лагере у нас будут дополнительные форварды, так что он осознаёт необходимость хороших сборов для попадания в команду. Мы видим его в роли форварда топ-9. Нам нужны первые три звена, которые могут приносить пользу как в атаке, так и в обороне», – цитирует Беннинга официальный сайт НХЛ.
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