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Григорьев — об уходе из «Спартака»: чувствовал, что доверие уже не то

Григорьев — об уходе из «Спартака»: чувствовал, что доверие уже не то
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Михаил Григорьев рассказал, как обжился в команде и объяснил, почему покинул «Спартак».

«Пришёл в новую команду и сразу почувствовал себя очень комфортно. Получилось так, что многих ребят я знаю, да и тренеров тоже. С Владимиром Анатольевичем Воробьёвым вместе играли за «Салават», с Виталием Михайловичем Еремеевым — за «Барыс». Кстати, нас тогда в Казахстане тоже Владимир Васильевич Крикунов тренировал. Так что никаких напрягов в «Динамо» нет. Чувствую себя как дома.

Не скажу, что переговоры прошли прямо уж быстро. Но мой агент Юрий Николаев сделал свою работу отлично. Так что в итоге мы пришли к общему знаменателю, и всё сложилось хорошо.

Почему не остался в «Спартаке»? Начал я прошлый сезон неплохо, тренеры на меня рассчитывали, был на ведущих ролях. Потом микротравмы пошли. Хотя я всё равно выходил на лёд и набирал очки, втягивался быстро. Но почувствовал, что доверие уже не то, что много играть не дают. Не знал, что в клуб придёт Знарок. Но я ещё раньше принял решение, что перейду в другую команду», — приводит слова Григорьева официальный сайт «Динамо».

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