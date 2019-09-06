Григорьев — об уходе из «Спартака»: чувствовал, что доверие уже не то

Защитник московского «Динамо» Михаил Григорьев рассказал, как обжился в команде и объяснил, почему покинул «Спартак».



«Пришёл в новую команду и сразу почувствовал себя очень комфортно. Получилось так, что многих ребят я знаю, да и тренеров тоже. С Владимиром Анатольевичем Воробьёвым вместе играли за «Салават», с Виталием Михайловичем Еремеевым — за «Барыс». Кстати, нас тогда в Казахстане тоже Владимир Васильевич Крикунов тренировал. Так что никаких напрягов в «Динамо» нет. Чувствую себя как дома.



Не скажу, что переговоры прошли прямо уж быстро. Но мой агент Юрий Николаев сделал свою работу отлично. Так что в итоге мы пришли к общему знаменателю, и всё сложилось хорошо.



Почему не остался в «Спартаке»? Начал я прошлый сезон неплохо, тренеры на меня рассчитывали, был на ведущих ролях. Потом микротравмы пошли. Хотя я всё равно выходил на лёд и набирал очки, втягивался быстро. Но почувствовал, что доверие уже не то, что много играть не дают. Не знал, что в клуб придёт Знарок. Но я ещё раньше принял решение, что перейду в другую команду», — приводит слова Григорьева официальный сайт «Динамо».

Красно-белый Знарок – таким «Динамо» его ещё не видело. Интриги дня КХЛ Большой игровой день в нашем чемпионате.