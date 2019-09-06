Красно-белый Знарок – таким «Динамо» его ещё не видело. Интриги дня КХЛ

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«Автомобилист» — СКА

Екатеринбургский клуб начал сезон с двух тяжёлых домашних побед над «Северсталью» и «Витязем», а теперь в гости к «Автомобилисту» едет грозный СКА. Питерцы играли с позиции силы и в Магнитогорске, и в Челябинске, но у подопечных Кудашова не всё гладко с обороной и реализацией моментов, поэтому с тем же «Трактором» дело дошло до овертайма. Отмечаем, что в огне Владимир Ткачёв и всё его звено, а вот Пётр Кочетков в Челябинске сыграл не слишком уверенно, и, возможно, в Екатеринбурге мы увидим в воротах СКА другого вратаря. В конце концов, молодому Кочеткову пока довольно тяжело держать высокий уровень в нескольких матчах подряд, и это нормально.



СКА будет фаворитом игры в Екатеринбурге, но здесь не всё так однозначно. У «Автомобилиста» достаточно мастеров в составе, чтобы решить исход игры в свою пользу. Плюс к этому с каждой новой игрой уральцы должны только прибавлять, да и настрой на питерцев при домашней аудитории у подопечных Андрея Мартемьянова должен быть запредельный.



Прогноз: СКА наверняка попытается вновь сыграть первым номером, но «Автомобилист» это смутить не должно. Мотивация уральцев вкупе с результативной игрой лидеров принесут хозяевам победу. Вполне вероятно, что за пределами основного времени.

«Металлург» — «Витязь»

«Витязь» неплохо выглядит на старте сезона, но немного смущает молчание легионеров в первых матчах регулярки. Пока за Аалтонена и Няттинена отдуваются Александр Сёмин и другие хоккеисты подольского клуба, но долго так продолжаться не может – для успешного выступления «Витязю» нужно использовать все свои активы.



«Магнитка» смогла обыграть дома «Северсталь», но в игре уральцев нет лёгкости. За счёт индивидуального мастерства хоккеистов «Металлург», конечно, будет добиваться побед над середняками, особенно на своей площадке, но не видно системной игры, а ведь Йозеф Яндач работает в Магнитогорске уже второй сезон. В этом видится главная проблема «Магнитки», и пока непонятно, как она будет решаться.



Прогноз: «Витязь» обязательно доставит «Металлургу» проблемы, но победа в итоге всё-таки достанется хозяевам.

«Локомотив» — «Торпедо»

В Ярославле пройдёт матч двух команд, которые пока довольно слабо готовы к сезону. У нижегородцев два гостевых поражения в основное время (причём в Риге было практически без шансов, да ещё и с нулём голов), а «Локомотив» получил звонкую оплеуху в домашней встрече со «Спартаком». Дебют в КХЛ у Мактавиша совсем не задался, его команда развалилась в обороне, да и герой прошлого сезона Коновалов не выручил. Но пенять на вратаря – последнее дело, у «Локомотива» хромала в первую очередь организация игры.



У «Торпедо» два поражения, но вряд ли можно было ожидать чего-то другого на старте чемпионата от этой команды. Очевидно, что нижегородцы будут всерьёз бороться за победу только тогда, когда соперник позволит им это сделать. И сырой «Локомотив» — это отличный шанс набрать первые очки в сезоне.



Прогноз: в Ярославле должна получиться весёлая и результативная игра. Поставим на победу хозяев за пределами основного времени.

ЦСКА – «Нефтехимик»

У чемпиона получился тяжёлый старт нового сезона, но во многом это было обусловлено уровнем соперников. Начинать чемпионат играми с «Авангардом» и «Ак Барсом» было бы проблематично любой команде. При этом казанцев ЦСКА удалось переиграть, да ещё и новичок Секач здорово себя проявил. Волевая победа придаст уверенности подопечным Игоря Никитина, к тому же в ворота «армейцев» вернётся MVP Кубка Гагарина Илья Сорокин.



«Нефтехимик» провёл две игры на старте в свою силу. Зацепился за победу в Минске, пободался в Сочи. Но против ЦСКА у подопечных Вячеслава Буцаева шансов практически нет.

Прогноз: ЦСКА нужна уверенная победа, и «армейцы» её одержат. А Сорокин начнёт сезон с матча на ноль.

ХК «Сочи» — «Динамо» Мн

Южане стартовали с аккуратной победы над «Нефтехимиком», хотя Сергей Зубов остался недоволен тем, что его команда не сразу вкатилась игру. Можно не сомневаться, что в следующей встрече с игровой дисциплиной у «леопардов» всё будет в порядке с самого начала.



Минское «Динамо» смогло навязать борьбу в Москве бело-голубым одноклубникам, но не более того. Белорусский клуб на старте чемпионата не выглядит провально, но пока непонятно, за счёт чего минчане собираются побеждать. Оборона слаба, а в атаке, как и в прошлом сезоне, за всех сражается один Теэму Пулккинен.



Прогноз: матч будет довольно равным, но «леопарды» в результате сумеют переиграть белорусских гостей.

«Динамо» М – «Спартак»

Интереснейший поединок состоится в Москве, где пройдёт первое столичное дерби сезона. «Динамо» начало чемпионат с двух побед, но и «Торпедо», и минскому «Динамо» бело-голубые предоставляли возможность зацепиться за результат. Ни тем, ни другим сделать это не удалось, но «Спартак» такого благодушия может и не простить.



Подопечные Олега Знарка одержали уверенную победу в Ярославле, но обольщаться после неё «Спартаку» не стоит. Результат той игры предопределила одна пятиминутка, в ходе которой у красно-белых всё залетело, а «Локомотив» просто рассыпался. С «Динамо» такого не будет.



Прогноз: должна получиться красивая, яркая, эмоциональная встреча с немалым количеством голов, а победу в ней отдадим «Динамо».

«Авангард» — «Северсталь»

После двух гостевых побед «Авангард» открывает сезон в Балашихе матчем с «Северсталью». Подопечные Боба Хартли за счёт системной игры добились побед над ЦСКА и «Йокеритом», порадовали болельщиков сверхнадёжной обороной, но пока молчит нападение «ястребов». Возможно, в домашней встрече «Авангард» сыграет с позиции силы, и Андригетто, Шумакова или Бека прорвёт на голы.



Череповчане сражались и в Екатеринбурге, и в Магнитогорске, но за две игры заработали только одно очко. Но вряд ли можно упрекнуть в этом молодую команду Андрея Разина – она делает всё возможное. Безусловно, поборется «Северсталь» и в Подмосковье, но победить там череповчанам будет ещё труднее, чем на Урале.



Прогноз: «Авангард» продолжит побеждать.