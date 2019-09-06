Чернышенко — о матчах в Шэньчжэне: форменное безобразие, «Куньлунь» оштрафован

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о проведении «Куньлунь Ред Стар» матчей в Шэньчжэне.



«Мы считаем это форменным безобразием, которое не соответствует статусу великой спортивной державы, которой является Китай. Клуб оштрафован за ту игру, это было нарушение регламента. Это касалось и отсутствия закладных, и незакрывающихся калиток, и других проблем. Конечно, нас совершенно не устраивает посещаемость, она портит всё впечатления от тех успехов, которые есть у других клубов. Мы понимаем, что это временные трудности китайской команды, которая скитается без своей домашней арены. Плюс это наложилось на официальные праздники, которые были в Китае. Надеемся, что «Куньлунь», как они заверяют, на играх в Пекине такого не допустит», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Made in China для КХЛ. Даже китайцы смеялись над своей беспомощностью Картинка дрожала, ворота не стояли, лёд таял, а судьи объяснялись с диктором с помощью рисунков. И всё при пустых трибунах.