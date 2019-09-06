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Президент ЦСКА: мы категорически за аренду в КХЛ

Президент ЦСКА: мы категорически за аренду в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением об аренде в Континентальной хоккейной лиге.

«Продажа нашей чемпионской продукции пошла, будет больше, мы довольны. Интернет-магазин откроется в ближайшее время. В плане аренды в КХЛ был жаркий спор. Мнения разделились 50 на 50. Рига переиграла своё решения с точки зрения того, чтобы аренда была. Хоккейный клуб ЦСКА категорически за аренду. Мы понимаем, что и ФХР, и КХЛ борются с отъездом игроков, в том числе и лучшей молодёжи. ЦСКА отталкивается от того, что есть лимитчики, которые выходят на лёд.

Спортивная составляющая диктует то, что, когда лимитчик заканчивает проходить по своему возрасту, на следующий сезон он в сильную команду не попадает. Потому что уровень тех же защитников, первых пяти-шести человек, — это уровень сборной. Я говорю про ЦСКА. Встаёт вопрос: что делать с этим мальчиком-лимитчиком, который является перспективным и даже игрок национальной сборной, но в состав не попадает? Клуб исходит из спортивной составляющей, коммерческого интереса нет», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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