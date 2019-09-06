Фастовский: «Сибирь» была одним из инициаторов введения пола зарплат

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский подвёл итоги заседания совета директоров КХЛ.



«Основное направление, то, на чём был сделан акцент, — финансовые итоги работы лиги за прошлый сезон, и они достаточно оптимистичны. Нам надо понимать, как выглядит КХЛ с финансовой точки зрения, насколько успешен этот проект, и как ему дальше развиваться. Скажу честно — мы удовлетворены итогом. Кроме того, сверили некоторые мысли по поводу развития лиги, посмотрели на вопросы с разных точек зрения, были дискуссии по поводу пола зарплат, института аренды, структуры чемпионата в случае появления новых команд.



Кроме того, возник довольно неожиданно вопрос по поводу объявлений судьями удалений. Мнения клубов здесь разделились пополам, и, считаю, совет директоров принял компромиссное решение, которое предлагал, в том числе и я: принять новшество, но при этом разрешить дикторам на стадионах дублировать решения судей. Думаю, это важно, прежде всего потому, что диктор объявит не только номер, но и фамилию игрока. А игроки — это личности, это наше достояние. Будем смотреть, как это приживётся. В любом случае такое решение — шаг вперёд в сторону привлекательности, зрелищности и смотрибельности продукта.



Что касается пола зарплат, то наш клуб был одним из инициаторов его введения. Мы находимся где-то в середине бюджетной таблицы. Введение пола как раз и позволит нам увеличить роль спортивного принципа, непредсказуемости результатов и интереса чемпионата для болельщиков», — приводит слова Фастовского официальный сайт КХЛ.

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