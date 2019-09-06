Курри: удивило количество стран, в которых можно смотреть игры КХЛ

Президент «Йокерита» Яри Курри подвёл итоги заседания совета директоров КХЛ.
«Мы внимательно следим за деятельностью лиги и всегда с интересом ждём результатов выплат клубам. Для нас важно, что мы оказались на втором месте по выплатам, это помогает находить новых спонсоров, они видят, привлекательность клуба. Меня удивило количество стран, в которых можно смотреть игры КХЛ. Мало, кто представляет, насколько лига международная.
Вопрос аренды — сложный. У «Йокерита» существует такая проблема, наш фарм-клуб во второй по силе финской лиге по уровню не сравним с КХЛ. Мы должны помогать игроку развиваться. Неприятно видеть, когда молодой парень сидит на лавке и не играет. Если он не может получить место в составе по тем или иным причинам, нужно найти команду, где бы он имел игровую практику. Но при этом необходимо быть аккуратными, у кого-то много хоккеистов, и они не должны все переходить в аренду в один клуб», — приводит слова Курри официальный сайт КХЛ.
- 6 сентября 2019
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