«Металлург» проиграл «Витязю», не сумев забросить ни одной шайбы

«Металлург» провёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем». Игра прошла в Магнитогорске и закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.



Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт на 9-й минуте стараниями Святослава Гребенщикова. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а на 58-й минуте Александр Сёмин во второй раз огорчил соперника. Голкипер подмосковного клуба Александр Самонов записал на свой счёт «сухарь».



Ранее «Магнитка» провела домашние матчи со СКА (1:3) и «Северсталью» (2:4), а «Витязь» встречался с «Трактором» (4:2) и «Автомобилистом» (2:3).



9 сентября подопечные Йозефа Яндача встретятся на выезде с «Автомобилистом», а подмосковная команда в этот же день сыграет на своей площадке с московским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.