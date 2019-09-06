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«Металлург» проиграл «Витязю», не сумев забросить ни одной шайбы

«Металлург» проиграл «Витязю», не сумев забросить ни одной шайбы
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» провёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем». Игра прошла в Магнитогорске и закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт на 9-й минуте стараниями Святослава Гребенщикова. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а на 58-й минуте Александр Сёмин во второй раз огорчил соперника. Голкипер подмосковного клуба Александр Самонов записал на свой счёт «сухарь».

Ранее «Магнитка» провела домашние матчи со СКА (1:3) и «Северсталью» (2:4), а «Витязь» встречался с «Трактором» (4:2) и «Автомобилистом» (2:3).

9 сентября подопечные Йозефа Яндача встретятся на выезде с «Автомобилистом», а подмосковная команда в этот же день сыграет на своей площадке с московским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Гребенщиков (Няттинен, Йормакка) – 08:38' (5x5)   0:2 Сёмин – 57:57' (en)
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