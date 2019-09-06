«Металлург» проиграл «Витязю», не сумев забросить ни одной шайбы

«Металлург» провёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем». Игра прошла в Магнитогорске и закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт на 9-й минуте стараниями Святослава Гребенщикова. Второй период не порадовал болельщиков результативными бросками, а на 58-й минуте Александр Сёмин во второй раз огорчил соперника. Голкипер подмосковного клуба Александр Самонов записал на свой счёт «сухарь».
Ранее «Магнитка» провела домашние матчи со СКА (1:3) и «Северсталью» (2:4), а «Витязь» встречался с «Трактором» (4:2) и «Автомобилистом» (2:3).
9 сентября подопечные Йозефа Яндача встретятся на выезде с «Автомобилистом», а подмосковная команда в этот же день сыграет на своей площадке с московским «Динамо».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 6 сентября 2019
-
19:52
-
19:25
-
19:22
-
18:43
-
18:37
-
18:25
-
18:17
-
18:05
-
17:34
-
17:12
-
17:01
-
16:33
-
16:19
-
16:13
-
15:55
-
15:44
-
15:33
-
15:00
-
14:45
-
14:42
-
14:36
-
14:34
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:12
-
14:09
-
14:03
-
13:58
-
13:53
-
13:49
-
13:17
-
13:13
-
12:55
-
12:32