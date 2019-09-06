Мартемьянов — о матче со СКА: доволен игрой команды, мотивация была сумасшедшей

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги домашнего матча со СКА (5:2).



«Равная игра обеих команд, тактический рисунок, техническая оснащенность игроков, выполнение игрового задания просматривалось. Много борьбы было, захватывающий матч. Хорошие голы забили, да и в обороне неплохо отыграли. Результатом и игрой нашей команды доволен.



Сумбурная игра в первой части третьего периода. Не было ли желания взять тайм-аут? Нет, немного сделали коррективы в ходе периода. Парни их выполнили. А что стали играть немного по счёту, так и надо, ведя две шайбы, ловить на контратаках. Это у нас получилось. Инициативу немного отдали, но в нужный момент наши крайние нападающие активно шли, выигрывали борьбу и заставляли соперника ошибаться. Считаю, если есть результат, то всё правильно было сделано.



Гареев и Березин? У Максима Березина сегодня вообще дебют за «Автомобилист», считаю, здорово отыграл. Гареев на предсезонке очень много отыграл. На прошлой игре дали немного передохнуть, а сегодня отлично выглядел. Вообще, всей командой сегодня доволен.



Как удалось вывести команду на такой уровень сегодня? Нагрузки уже закончились, пошёл чемпионат. Команда отходит от нагрузок. Мотивация сегодня была сумасшедшая на такую команду, как СКА. Ребята прекрасно понимали, что прошлые два матча мы провели не самым лучшим образом. Особенно третий период с «Витязем». Был разговор, до парней донесли, они всё поняли. Сегодня в итоге была хорошая самоотдача.



Ожидал ли пять забитых шайб? Думал, конечно, что будет меньше, но готовились и играли на победу. Парни сегодня много шайб поймали на себя, голкипер здорово отыграл», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.