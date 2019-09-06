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ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в овертайме и одержал вторую победу подряд

ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в овертайме и одержал вторую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА провёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.

ЦСКА вышел вперёд после точного броска Антона Слепышева, на что гости ответили голом Павла Порядина. «Армейцы» вернули себе лидерство стараниями Линдена Вея, реализовавшего большинство, но Порядин оформил дубль и восстановил равновесие. Основное время победителя не выявило, а победную шайбу в овертайме забил Сергей Калинин.

Ранее команда Игоря Никитина провела матчи с «Авангардом» (1:3) и «Ак Барсом» (3:2 ОТ). «Нефтехимик» обыграл на выезде минское «Динамо» со счётом 4:2, после уступил ХК «Сочи» со счётом 2:3. 9 сентября ЦСКА сыграет на выезде с «Северсталью», а «Нефтехимик» в этот же день встретится с рижским «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Слепышев (Чмыхов, Светлаков) – 07:48' (5x5)   1:1 Порядин – 23:03' (5x5)   2:1 Вей (Григоренко, Капризов) – 35:55' (5x4)   2:2 Порядин (Уайт) – 38:20' (5x5)   3:2 Калинин (Попов) – 64:17' (3x3)
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