ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в овертайме и одержал вторую победу подряд

ЦСКА провёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком». Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 3:2 ОТ в пользу хозяев.
ЦСКА вышел вперёд после точного броска Антона Слепышева, на что гости ответили голом Павла Порядина. «Армейцы» вернули себе лидерство стараниями Линдена Вея, реализовавшего большинство, но Порядин оформил дубль и восстановил равновесие. Основное время победителя не выявило, а победную шайбу в овертайме забил Сергей Калинин.
Ранее команда Игоря Никитина провела матчи с «Авангардом» (1:3) и «Ак Барсом» (3:2 ОТ). «Нефтехимик» обыграл на выезде минское «Динамо» со счётом 4:2, после уступил ХК «Сочи» со счётом 2:3. 9 сентября ЦСКА сыграет на выезде с «Северсталью», а «Нефтехимик» в этот же день встретится с рижским «Динамо».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 6 сентября 2019
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