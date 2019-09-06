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Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и продлило победную серию до трёх матчей

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и продлило победную серию до трёх матчей
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Игра состоялась на площадке бело-голубых и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Красно-белые открыли счёт на 12-й минуте усилиями Якова Рылова, но в концовке первого периода Юусо Хиетанен реализовал большинство и восстановил паритет. На 54-й минуте хозяева снова отличились в большинстве — точным броском отметился Михал Чайковски, «Спартак» ответил через полторы минуты голом Патрика Херсли в формате «5 на 4». В овертайме победу хозяевам принёс Юусо Хиетанен.

Ранее подопечные Владимира Крикунова провели матчи с «Торпедо» (3:2) и минским «Динамо» (3:2), а «Спартак» сыграл с рижским «Динамо» (1:2 ОТ) и «Локомотивом» (2:5). 9 сентября «Динамо» встретится на выезде с «Витязем», а команда Олега Знарка днём ранее примет на своей площадке минское «Динамо».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Рылов (Херсли) – 11:10' (5x4)   1:1 Хиетанен (Чайковски, Яшкин) – 16:43' (5x4)   2:1 Чайковски (Петерссон) – 53:04' (5x4)   2:2 Херсли (Карсумс, Ганзл) – 54:47' (5x4)   3:2 Хиетанен (Шипачёв) – 61:33' (3x3)
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