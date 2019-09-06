Московское «Динамо» обыграло «Спартак» и продлило победную серию до трёх матчей

Московское «Динамо» провело матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Спартаком». Игра состоялась на площадке бело-голубых и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Красно-белые открыли счёт на 12-й минуте усилиями Якова Рылова, но в концовке первого периода Юусо Хиетанен реализовал большинство и восстановил паритет. На 54-й минуте хозяева снова отличились в большинстве — точным броском отметился Михал Чайковски, «Спартак» ответил через полторы минуты голом Патрика Херсли в формате «5 на 4». В овертайме победу хозяевам принёс Юусо Хиетанен.
Ранее подопечные Владимира Крикунова провели матчи с «Торпедо» (3:2) и минским «Динамо» (3:2), а «Спартак» сыграл с рижским «Динамо» (1:2 ОТ) и «Локомотивом» (2:5). 9 сентября «Динамо» встретится на выезде с «Витязем», а команда Олега Знарка днём ранее примет на своей площадке минское «Динамо».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 6 сентября 2019
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