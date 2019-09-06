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1:5 от «Северстали» — повторение худшего результата для Хартли в «Авангарде»

1:5 от «Северстали» — повторение худшего результата для Хартли в «Авангарде»
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» потерпел самое крупное поражение в регулярных чемпионатах КХЛ под руководством Боба Хартли.

В сезоне-2018/19 «ястребы» уступили в регулярном чемпионате московскому «Динамо» — 0:4, а в плей-офф проиграли «Салавату Юлаеву» — 1:5.

Омичи открыли счёт на 2-й минуте стараниями Кирилла Семёнова и ушли на первый перерыв в роли лидера. «Северсталь» ударно провела второй игровой отрезок и забросила три шайбы — отличились Адам Лишка, Владислав Провольнев и Вадим Кудако. В третьем периоде преимущество гостей укрепили Егор Морозов и Иван Николишин.

Ранее «Авангард» провёл матчи с ЦСКА (3:1) и «Йокеритом» (3:1), а череповецкий клуб сыграл с «Автомобилистом» (2:3 ОТ) и «Металлургом» (2:4). 8 сентября «ястребы» примут на своей площадке «Торпедо», а «Северсталь» 9-го числа сыграет дома с ЦСКА.

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