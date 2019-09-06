Знарок: меня тревожит большинство. Не нравится, что «Спартак» делает на льду

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:3 ОТ).
«Хорошая боевая игра. Команды бились. Нам немного не повезло. Идём дальше. Немного не получилось у нас хорошо сыграть три периода. У соперника сильный состав и сильная команда. Накладывают отпечаток матчи через день. Что-то получилось, что-то нет. Так будет постоянно.
Слишком много удалений. Надо у Яши Рылова спросить, что происходит. Чистые две минуты. У них то же самое было. Мы же не можем предугадать все эти моменты.
Меня тревожит не меньшинство, а большинство. Две шайбы забили, но мне не нравится, что мы делаем на льду. Мы разыгрываем, разыгрываем. Много работаем на тренировках. Думаю, что прорвётся.
Мы посмотрели календарь — у нас семь игр день через день. Будет ротация состава. У нас много возрастных игроков, которые не могут играть каждый матч. Не скажу, что с Гудачеком. Говорят, что 13-го сентября будет готов», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 6 сентября 2019
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