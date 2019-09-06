Вей: тяжело входить в новый сезон после того, что было в прошлом

Нападающий ЦСКА Линден Вей поделился впечатлениями от матча с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ).
«Сорокин хорошо играл, нам повезло, что мы победили. Но хорошие команды всегда найдут способ выиграть, и мы старались это сделать. У нас было несколько тяжёлых игр, но хорошо, что завершили домашнюю серию двумя победами.
После такого хорошего сезона, который был у нас, трудно сразу входить в новый. Мы не играли в наш лучший хоккей, но мы продолжим работать и, надеюсь, найдём свою игру.
Почти все наши игры в предсезонке были на площадках большего размера, поэтому сейчас на финской площадке игра немного поменялась. Всё происходит быстрее, и нужно время, чтобы привыкнуть. Но пока всё идёт хорошо», — передаёт слова Вея корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 6 сентября 2019
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