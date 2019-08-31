Расклады на сезон КХЛ. На Западе интересно, но у СКА и ЦСКА нет конкурентов

Западная конференция КХЛ по сравнению с прошлым сезоном потеряла «Слован», зато вновь обрела «Торпедо». Этот ход, конечно, слегка сузил географию лиги, зато с точки зрения здравого смысла и спортивной конкуренции всё в полном порядке. Теперь борьба за места в плей-офф в конференции должна обостриться до предела, и прогнозировать итоги регулярки стало чуть сложнее. Конечно, по общей интриге Запад по-прежнему не дотягивает до Востока, но мы надеемся, что и здесь будет интересно.

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12. «Динамо» Минск

С чем подходит к сезону: белорусы оказались худшей командой в межсезонье, но списать всё на нюансы подготовки не получится – проблемы «Динамо» гораздо глубже. В Минске последними в КХЛ определились с главным тренером, бюджет клуба, вероятно, станет самым маленьким в лиге, а в составе спины нескольких хороших легионеров прикрывают хоккеисты уровня чемпионата Беларуси.

Всё это следствие передряг в хоккее соседней республики, которые сотрясают её не первый год. Конфликты клуба и федерации хоккея страны, неопределённость в вопросе с количеством легионеров, отвратительные спортивные результаты минского «Динамо» в КХЛ, и всё это под огнём нещадной критики главного человека в Беларуси.

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На выходе всё вроде не совсем плохо. Есть топовый вратарь Юнас Энрот, отличный форвард Франсис Паре, изъявивший желание принять белорусское гражданство, удалось снова договориться с Теэму Пулккиненом. Самое главное – работать главным тренером в «Динамо» будет Крэйг Вудкрофт, с которым у минчан связаны отличные воспоминания. «Зубры» не должны в будущем сезоне скатиться до уровня прошлогоднего «Слована», но нужно понимать, что ситуация в белорусском хоккее в целом далека от стабилизации, и в случае чего «Динамо» вновь примет на себя главный удар.

Прогноз: и всё же именно минчане сейчас выглядят главным аутсайдером на Западе. Постоянные поражения на предсезонке намекают, что как минимум старт сезона получится для «зубров» сверхтяжёлым, и непонятно, к чему это в итоге приведёт. По крайней мере, Александр Лукашенко настроен решительно. Вудкрофт постарается применить весь свой талант для удачного выступления команд, но нужно понимать, что он вовсе не волшебник, а три года назад Минск в плей-офф он выводил в несколько других условиях.

11. «Северсталь»

С чем подходит к сезону: амбициозный и дерзкий Андрей Разин у руля, куча молодёжи и практически полный отказ от легионеров. Летом в «Северстали» завершили революцию, начатую в прошлом сезоне, и предстали задорной, боевой командой без звёздных и топовых игроков, но с железным характером и желанием каждого хоккеиста доказать свою состоятельность. По крайней мере, такой видится «Северсталь» до начала чемпионата. В Череповце действительно нет сытых котов на больших контрактах и едущих с ярмарки легионеров-ветеранов, зато много своих воспитанников, готовых биться за эмблему и город.

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Прогноз: это всё очень здорово, но вряд ли поможет «Северстали» в борьбе за плей-офф. С возвращением на Запад «Торпедо» конкуренция за места в плей-офф обострилась донельзя, и вряд ли череповчанам на одних только амбициях и задоре удастся продлить сезон. «Северсталь», возможно, будет самой симпатичной командой в лиге, у Андрея Разина есть все шансы стать звездой пресс-конференций, а команда вполне способна выдать яркую победную серию, но всего этого будет мало. То, что сработало на относительно коротком отрезке в прошлом сезоне, вряд ли поможет на длинной дистанции турнира – чудес от «Северстали» ждать не стоит.

Кто-то скажет о том, что в позапрошлом сезоне череповчанам удалось пробиться в плей-офф, несмотря на все проблемы. Ответим: в той «Северстали» бы надёжный Юлиус Гудачек и «решала» Дмитрий Кагарлицкий, а сейчас явных лидеров в клубе не выделить, и это доказала предсезонка. Нынешняя «Северсталь» гораздо больше напоминает новокузнецкий «Металлург» образца его последних сезонов в КХЛ. Тогда ставка на молодёжь и симпатии всей лиги никак не избавляли команду из Кемеровской области от регулярного протирания дна таблицы. Вряд ли и «Северсталь» в новом сезоне сможет написать сказку про Золушку.

10. «Торпедо»

С чем подходит к сезону: от «Торпедо» пока непонятно, чего ждать в будущем сезоне, но особых иллюзий испытывать не нужно. В Нижнем Новгороде продлили сотрудничество с Дэвидом Немировски, и сейчас это выглядит довольно спорным шагом. В прошлом сезоне канадец откровенно поплыл во второй половине чемпионата, и лишь слабость догоняющих клубов помогли «Торпедо» выйти в плей-офф. На Западе, где серьёзная грызня за 6-8 места конференции, скорее всего, будет идти до последнего, такие фокусы не прокатят. Ну а серию первого раунда с «Барысом» вы помните: она получилась самой весёлой только потому, что обе команды вышли из-под тренерского контроля и играли в своё удовольствие.

Впрочем, не всё так однозначно. Возможно, Немировски сделает правильные выводы после своего дебютного сезона, в дальнейшем вырастет в крутого тренера, и мы будем хвалить руководство «Торпедо» за дальновидность. Поживём – увидим. Но и помимо тренерской кандидатуры у «автозаводцев» немало проблем. Из команды ушли все легионеры, включая лучшего бомбардира команды Эндрю Кэлофа, а также системообразующие российские хоккеисты Денис Паршин и Владимир Галузин. Обновлена и вратарская линия.

Замены пока не выглядят равнозначными. Кот в мешке Джордан Шрёдер, промучившийся с травмами в прошлом сезоне Пол Щехура, потерявшийся в «Магнитке» Павел Варфоломеев, крайне спорный голкипер-легионер Андерс Линдбек. И ещё целый ряд хоккеистов, которые могут повести за собой команду (Бочаров, Жафяров, Хауден, Варнаков), но это не точно. Словом, за «Торпедо» будет очень интересно наблюдать в грядущем сезоне, но прогнозировать итог регулярки для них крайне тяжело.

Прогноз: но мы попробуем. Останься «Торпедо» на Востоке, у меня бы практически не было сомнений, что нижегородцы зайдут в плей-офф, но на Западе в перспективы нижегородцев не верится. Есть ощущение, что это будет симпатичная, лёгкая команда, существенно преображающаяся в домашних матчах, но неспособная на стабильную, стержневую игру. Не факт, что «Торпедо» закончит регулярку именно на десятом месте конференции, но в плей-офф «автозаводцев» я не жду.

9. «Витязь»

С чем подходит к сезону: с качественным составом и тренером-загадкой. В Подольске решили довериться Михаилу Кравцу, и это главный риск для «Витязя». Вообще, Кравец – довольно опытный специалист. Много работал помощником у Милоша Ржиги, Юкки Ялонена, Вячеслава Буцаева, самостоятельно возглавлял различные клубы из Санкт-Петербурга в МХЛ и ВХЛ, немного тренировал китайскую команду из Высшей лиги. Но к 55 годам Кравец накопил лишь две недели трудового стажа в качестве главного тренера клуба КХЛ, да и то с приставкой и.о. Это о чём-то говорит. Ни в коем случае заранее не утверждаю, что Кравец провалится, но ему будет очень тяжело.

Ведь новому наставнику подольчан нужно будет не просто выйти в плей-офф, но и не стать лёгкой добычей для соперника в первом раунде. Пока для «Витязя» это непосильная задача. Но у тренера-новичка есть отличное подспорье – весьма качественный для середняка КХЛ состав. Остались в команде Миро Аалтонен, Александр Сёмин, Артём Швец-Роговой, Алексей Макеев, вернулся Якуб Ержабек, подписаны Йоонас Няттинен и Вилле Лаюнен. В комплектовании «Витязя» прослеживается упор на атакующую игру, и предсезонка подтверждает это мнение – подмосковный клуб стал самой результативной командой лета. Не хватает, пожалуй, только топового голкипера, каким когда-то был в Подольске Харри Сятери и, с натяжкой, Йони Ортио, но и Илья Ежов не должен стать ошибкой менеджмента.

Прогноз: и всё-таки поставлю на то, что «Витязя» в плей-офф не будет. Где-то не хватит глубины состава, где-то скажется недостаток опыта Кравца, а где-то подведёт вратарская линия — подводных камней на пути подольчан будет много. При этом я думаю, что «Витязь» покажет вполне боеспособный хоккей на протяжении большей части сезона, а без кубковой весны останется лишь из-за того, что есть восемь более сильных команд.

8. ХК «Сочи»

С чем подходит к сезону: с большим желанием сделать следующий шаг в своей истории. То есть – выйти во второй раунд плей-офф. По большому счёту, у южан для этого есть ресурсы. Во-первых, клуб, кажется, избавился от звания «вечного должника». Хоккеистам «Сочи», судя по результатам, это и раньше не мешало, тем более что все задержки рано или поздно выплачивались, но и репутация – штука важная. Во-вторых, у руля «леопардов» на третий сезон остался Сергей Зубов, с которым «Сочи» стал крепкой, неуступчивой командой с фирменным стилем. В-третьих, у южан вполне приличный состав. На предсезонке потенциальный лидер Мальте Стрёмвалль не выглядел равнозначной заменой Эрика О’Делла, но новичку нужно дать время. Помочь в адаптации ему должен друг и соотечественник Роберт Росен, классно проведший прошлый сезон.

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Вообще, «Сочи» приучил к тому, что в течение сезона этот клуб стабильно идёт в зоне плей-офф. Не мечтает о конкуренции с большими клубами, но и не опускается вниз. В плей-офф у «леопардов» тоже наметилось поступательное движение. Два года назад – первая в истории кубковая победа, в прошлом сезоне удалось взять две игры у «Локомотива». Сейчас в Сочи созрели для большего, и это заложено в целях команды на сезон.

Прогноз: правда для этого, конечно, нужно выходить в плей-офф не с восьмого (и даже не с седьмого) места. Там без вариантов. Сочинцы могут подняться и повыше, но в нынешнем сезоне привычный западный топ-4 грозит расширится до топ-6 за счёт московского «Динамо» и «Спартака», и «Сочи», видимо, придётся потесниться. А заодно и отложить свои планы по покорению первого раунда до лучших времён.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

7. «Динамо» Рига

С чем подходит к сезону: с большими целями и крутыми результатами в межсезонье. Конечно, делать выводы по летним матчам – последнее дело, но почему бы рижанам в самом деле не сделать рывок? У Гиртса Анкипанса неплохо получается в роли главного тренера, а состав обещает быть весьма боевым. Если удастся обойтись без провалов в чемпионате, а лидеры будут выглядеть также, как и в межсезонье, то Ригу нужно ждать в плей-офф. Главные надежды «Динамо» связаны с легионерами Давидом Улльстремом, Беном Маршаллом, Якобом Берглундом и Картером Эштоном, а также с опытными латвийскими хоккеистами – Микелисом Редлихсом, Лаурисом Дарзиньшем, Андрисом Джериньшем. Судя по августовским матчам, у рижан есть два классных звена и мощная спецбригада большинства, в которой главным плеймейкером выступает Бен Маршалл. Американец уже устал от сравнений с Мэттью Майоне, но пока они исключительно в его пользу.

Прогноз: наверняка многим седьмое место рижан на Западе в этом прогнозе покажется завышенным, но Рига сейчас способна на сенсацию. «Динамо» задержалось в низах турнирной таблицы, растеряло неповторимый антураж домашних матчей, а вернуть атмосферу и болельщиков можно только качественным рывком наверх. Подвигов в плей-офф от рижан никто требовать не будет, на первых порах достаточно просто впервые с сезона-2013/14 не уйти в отпуск после регулярки.

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6. «Спартак»

С чем подходит к сезону: с Олегом Знарком у руля и наполеоновскими планами. Подписав на пост главного тренера олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя Кубка Гагарина, «Спартак» обрёк себя на повышенное внимание со всех сторон, а также на значительные ожидания от сезона. Но, конечно, надо понимать – Знарок Знарком, а состав красно-белых не располагает к тому, чтобы резко подняться на уровень СКА или ЦСКА. Красно-белые заменили Ярослава Дыбленко на Патрика Херсли, продлили всех остальных лидеров команды, и, по сути, остались всё тем же «Спартаком», но с большой фигурой на тренерском мостике. Будет любопытно посмотреть, не потерял ли Олег Валерьевич хватку за годы работы в СКА и сборной России, где побеждать, прямо скажем, было значительно проще.

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Прогноз: в плей-офф «Спартак» со Знарком, конечно, должен выходить, причём таким образом, чтобы не попасть на СКА или ЦСКА уже в первом раунде. Любая другая позиция будет для красно-белых отличным плацдармом для новых начинаний. Для попадания в первую четвёрку (даже, скорее, пятёрку) «Спартаку» вряд ли хватит ресурсов в регулярке, но такой цели никто в клубе преследовать и не будет. Главное – пошуметь в плей-офф, а для этого подойдёт и шестая позиция.

5. «Локомотив»

С чем подходит к сезону: «Локомотив» сейчас – это команда-загадка. Совершенно непонятно, чего ждать от нового канадского тренера «железнодорожников» Крэйга Мактавиша. В новой лиге, да ещё и после длительного перерыва в активной работе Мактавишу придётся тяжело. А ведь в Ярославле помимо побед будут требовать ещё неуклонного следования философии клуба – активному выращиванию молодых талантов. Один бы Мактавиш вряд ли справился, и могла повториться ярославская история Тома Роу или Шона Симпсона. Но у Крэйга есть надёжные помощники: Майк Пелино расскажет Мактавишу всё о России и КХЛ, а Дмитрий Красоткин станет ответственным по молодёжной части. С таким тренерским штабом, а также укреплёнными легионерскими позициями «Локомотив» должен относительно безболезненно пережить все изменения и не потерять место в числе лучших команд Запада.

Прогноз: предположу, что «Локомотиву» не удастся занять место в первой четвёрке конференции. Какое-то время у ярославцев наверняка уйдёт на притирку к новой системе, да и самому Мактавишу нужно во всём разобраться. Конкуренты, у которых не было серьёзных изменений на важных постах, воспользуются неизбежными заминками железнодорожников. Но гнаться за высокими местами в регулярке в Ярославле никто не собирается – все понимают главную цель сезона, а её можно решать и с пятой позиции.

4. «Динамо» Москва

С чем подходит к сезону: в межсезонье в «Динамо» происходило много различных любопытных процессов, менялись юрлица, руководство, но в хоккейном плане у бело-голубых мало что поменялось. Всё тот же Владимир Крикунов на тренерском мостике, всё тот же Шипачёв в роли первого центра и всё те же голкиперы во вратарской бригаде. Серьёзная потеря у «Динамо» одна — Дмитрий Кагарлицкий ушёл в СКА. Но ему на смену тут же подоспел Андре Петерссон, у которого с Шипачёвым тоже всё должно получиться. Лишь бы травмы не подвели миниатюрного шведа. Помимо Петерссона «Динамо» укрепилось экс-энхаэловцем Дмитрием Яшкиным. Прямо сейчас русский чех видится тем самым недостающим элементом в звено лидеров бело-голубых.

В новом сезоне «Динамо» не должно уповать только лишь на одну тройку. Есть ведь ещё Микс Индрашис, Данил Тарасов, Владимир Брюквин, Максим Афиногенов, Игорь Полыгалов и другие ребята. Ожидаю, что бело-голубые в сезоне предстанут крепкой командой, которая потреплет нервы привычным лидерам Запада.

Прогноз: до борьбы с «армейцами» за лидерство в дивизионе или даже конференции у «Динамо» вряд ли дойдёт, но в первой четвёрке бело-голубые быть обязаны. Провала старта регулярки, как в прошлом сезоне, сейчас не предвидится, Крикунов прекрасно знает, как грамотно вести свою команду по длинной дистанции, так что у «Динамо» в гладком чемпионате всё должно быть хорошо.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

3. «Йокерит»

С чем подходит к сезону: летом в жизни команды из Хельсинки произошло важное событие – «Йокерит» избавился от российского влияния и стал полностью финским клубом. Как это отразится на выступлении команды в КХЛ, покажет ближайший сезон, но хочется верить, что у «шутов» всё будет в порядке. По крайней мере сейчас всё выглядит весьма оптимистично для «Йокерита». У владельца и президента финнов Яри Курри большие планы, собран отменный состав, где в каждой линии есть по-настоящему топовые игроки. Учитывая избавление «Йокерита» от какого-либо влияния Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга (читай, от СКА), нам стоит ждать прорыва «шутов» по всем фронтам. Возможно, они даже навяжут борьбу «армейским» клубам в битве за победу в конференции, но прогнозировать такие вещи я пока не готов.

Прогноз: «Йокерит» на бумаге выглядит восхитительно, но смущает фигура главного тренера. После прошлого сезона с Лаури Марьямяки был заключён долгосрочный контракт, и это решение впору называть самым странным, за всё время выступления «шутов» в КХЛ. Марьямяки, возможно, хороший человек и приятный собеседник, но как тренер он каждый раз показывает свою несостоятельность. Сборная Финляндии с ним проиграла всё что можно, а «Йокерит» в первом раунде плей-офф прошлого сезона ничего не смог противопоставить нижесеянному «Динамо». Но в Хельсинки продолжают верить в Марьямяки. Может, мы чего-то не знаем?

Впрочем, «Йокерит» только за счёт состава может спокойно занимать третье место на Западе. А в плей-офф можно будет вернуться к разговору о главном тренере «шутов».

2. СКА

С чем подходит к сезону: в межсезонье СКА пережил уход Никиты Гусева, Павла Дацюка и Владислава Гаврикова и смену главного тренера, но эти факторы всё равно не могут заставить меня откинуть питерцев хотя бы на третье место конференции по итогам регулярки. Во-первых, с потерей лидеров в Санкт-Петербурге частично справились, а во-вторых, Алексей Кудашов не только ни в чём не уступает, но и превосходит Илью Воробьёва. Наверняка ближайший сезон это продемонстрирует.

В остальном у СКА всё в порядке. Снова есть пара классных звеньев, российская звезда (Кагарлицкий), крепкая оборона и вратарская линия. Да и прочие ресурсы питерцев с каждым годом только набирают силу.

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Прогноз: не устану повторять, что состав СКА мельчает с каждым годом, но он по-прежнему очень хорош. Нынешний СКА, конечно, уступит СКА времён Вячеслава Быкова или Олега Знарка, но из современных команд КХЛ у него мало конкурентов. И хотя ставки на Владимира Ткачёва и Йори Лехтеря пока выглядят рисковыми, а Дмитрий Кагарлицкий был незаметен на предсезонке, клуб из Санкт-Петербурга не должен сдать свои позиции. Хотя бы из-за возможности обширной и качественной ротации – большинству других клубов КХЛ эта опция недоступна. Уверен, СКА в очередной раз выиграет дивизион Боброва, но бороться с ЦСКА питерцам пока нереально.

1. ЦСКА

С чем подходит к сезону: у чемпиона всё замечательно. В клубе не произошло никаких ключевых изменений, все важные люди на своих местах. Это касается и руководства, и тренерского штаба, и игроков. ЦСКА не потерял ни одного значительного винтика от чемпионской машины, а лишь наоборот усилил её Богданом Киселевичем и Иржи Секачем. Так что в регулярке снова ждём длительных серий побед от красно-синих и новых вратарских рекордов от Ильи Сорокина.

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Прогноз: никто из конкурентов и так не мог приблизиться к ЦСКА, а «армейцы» усилились ещё больше. Если подопечные Игоря Никитина не выиграют Западную конференцию, то это станет самой большой сенсацией грядущей регулярки.