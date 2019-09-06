Бочаров — о троллинге «Спартака» в межсезонье: никого не хотел тогда обижать

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров подвёл итоги домашнего матча со «Спартаком» (3:2 ОТ).



«Когда в начале сезона одерживаешь три победы подряд, тем более на домашнем льду, это придаёт уверенности. Конечно, рано говорить о каком-то запасе очков. Тем не менее радует стабильность. Все матчи выиграли по 3:2, не знаю, с чем это связано.



Что значит для меня победа в дерби? Во-первых, в КХЛ я первый раз в карьере обыграл «Спартак». А в целом это больше, чем игра, и для нас, настоящих динамовцев, и для наших болельщиков. Эта победа в два раза ценнее, если не в три.



Потроллил «Спартак» во время межсезонья? Никого не хотел тогда обижать. Но там, правда, полкоманды играют бывшие. У кого-то здесь не сложилось, а кто-то сам покинул клуб. Олег Валерьевич — сильный тренер. Такую команду всегда приятно обыгрывать.



Я всё понял с правилами. В том моменте с Минском мне сначала показалось, что шайба не пересекла ленточку, но потом увидел, что она чётко лежала на линии. А это две минуты. К сожалению, удалился и мне забили. Самое главное — побеждаем», — сказал Бочаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Бочаров: «Спартак» — этакий фарм-клуб для старших хоккеистов из «Динамо»