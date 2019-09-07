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09:50 Мск
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Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континенатальной хоккейной лиги

«Автомобилист» — СКА — 5:2

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Мацек (Гуркин) – 26:44' (4x5)   1:1 Кетов (Рукавишников, Земчёнок) – 34:11' (4x5)   2:1 Мозер (Хрипунов) – 34:22' (5x4)   3:1 Обидин (Гареев) – 37:46' (5x5)   3:2 Зуб (Дыбленко) – 47:42' (5x5)   4:2 Василевский (Доус, Обидин) – 54:27' (5x4)   5:2 Мацек (Трямкин) – 59:29' (en)

«Металлург» — «Витязь» — 0:2

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Гребенщиков (Няттинен, Йормакка) – 08:38' (5x5)   0:2 Сёмин – 57:57' (en)

«Локомотив» — «Торпедо» — 3:4

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Каюмов (Коваленко) – 14:25' (5x5)   2:0 Ратти (Аверин, Черепанов) – 23:07' (5x5)   2:1 Гончарук (Ураков, Белевич) – 28:48' (5x5)   2:2 Баранцев (Ильин, Бочаров) – 31:52' (5x5)   2:3 Аляев (Хауден, Варнаков) – 33:24' (5x5)   2:4 Жафяров (Щехура, Варнаков) – 39:51' (5x5)   3:4 Каюмов (Накладал, Ландер) – 40:24' (5x5)

«Авангард» — «Северсталь» — 1:5

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Северсталь
Череповец
1:0 Семёнов (Бек, Шумаков) – 01:06' (5x5)   1:1 Лишка (Якимов) – 22:09' (5x4)   1:2 Провольнев – 34:46' (5x5)   1:3 Кудако (Яковлев, Гераськин) – 36:08' (5x5)   1:4 Морозов (Марковин) – 50:49' (5x5)   1:5 Николишин (Галимов) – 52:21' (5x5)

«Динамо» М — «Спартак» — 3:2 ОТ

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Спартак
Москва
0:1 Рылов (Херсли) – 11:10' (5x4)   1:1 Хиетанен (Чайковски, Яшкин) – 16:43' (5x4)   2:1 Чайковски (Петерссон) – 53:04' (5x4)   2:2 Херсли (Карсумс, Ганзл) – 54:47' (5x4)   3:2 Хиетанен (Шипачёв) – 61:33' (3x3)

«Сочи» — «Динамо» Мн — 5:4

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
5 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Степанов (Мартынов, Шор) – 03:28' (5x4)   1:1 Шмелёв (Александров, Стрёмвалль) – 08:32' (5x4)   2:1 Шмелёв (Гордеев, Стрёмвалль) – 24:21' (5x5)   2:2 Евенко (Пулккинен, Мартынов) – 24:42' (5x5)   2:3 Паре (Евенко, Костицын) – 27:18' (5x5)   3:3 Эллис (Росен) – 35:55' (5x4)   4:3 Калетник (Назаревич, Томилин) – 45:39' (5x4)   4:4 Пулккинен (Мартынов, Шор) – 46:56' (5x4)   5:4 Архипов (Точицкий, Стрёмвалль) – 50:44' (5x4)

ЦСКА — «Нефтехимик» — 3:2 ОТ

КХЛ - регулярный чемпионат
06 сентября 2019, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Слепышев (Чмыхов, Светлаков) – 07:48' (5x5)   1:1 Порядин – 23:03' (5x5)   2:1 Вей (Григоренко, Капризов) – 35:55' (5x4)   2:2 Порядин (Уайт) – 38:20' (5x5)   3:2 Калинин (Попов) – 64:17' (3x3)

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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