Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись семь матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континенатальной хоккейной лиги

«Автомобилист» — СКА — 5:2

«Металлург» — «Витязь» — 0:2

«Локомотив» — «Торпедо» — 3:4

«Авангард» — «Северсталь» — 1:5

«Динамо» М — «Спартак» — 3:2 ОТ

«Сочи» — «Динамо» Мн — 5:4

ЦСКА — «Нефтехимик» — 3:2 ОТ

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.