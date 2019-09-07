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Величкин прокомментировал отставку Яндача и назначение Воробьёва в «Металлург»

Величкин прокомментировал отставку Яндача и назначение Воробьёва в «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал увольнение Йозефа Яндача с поста главного тренера. Новым наставником клуба будет Илья Воробьёв.

«Руководством клуба было принято такое решение, мы вернулись к прежней схеме. В жизни такое бывает. Почему выбор снова пал на Илью Воробьёва? Потому что мы так решили с президентом клуба. Йозефу Яндачу объявили об отставке вчера, сразу после матча с «Витязем». Что касается тренера Виктора Козлова, то остаётся не только он, а весь тренерский штаб, за исключением Яндача», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В трёх матчах под руководством Яндача в нынешнем сезоне «Металлург» потерпел два поражения.

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