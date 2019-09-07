Вайсфельд: Яндач не подходил для России, увольнение было вопросом времени

Известный хоккейный функционер, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал новость об увольнении Йозефа Яндача с поста главного тренера «Металлурга». Новым наставником «Магнитки» будет Илья Воробьёв.
«Напрашивалась именно такая замена. В конце сезона узнаем, правильная эта перестановка или нет, но, на мой взгляд, увольнение Яндача было вопросом времени. Удивился, что его оставили после прошлого сезона. Бывают тренеры-тренеры, тренеры-мотиваторы, тренеры-организаторы. Яндач — типичный тренер-организатор, это его конёк. А зачем в Магнитогорске тренер-организатор из Чехии? Он нигде никаких подвигов не совершал — ни в сборной, ни в других клубах.
Я был крайне удивлён, когда его пригласили, он не подходил не только для «Магнитки», но вообще для России. Наверное, у руководителей клуба были какие-то аргументы.
Все рассуждения экспертов ничего не стоят, потому что мы не знаем, чем руководствовались в «Магнитке», когда приглашали Яндача. Часто бывают причины, о которых никто не догадывается», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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