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ХК «Сочи» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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«Сочи» — «Ак Барс»: стали известны составы команд

«Сочи» — «Ак Барс»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Сочи» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в курортном городе. Встреча состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 17:00 мск. Хоккеисты черноморского клуба проведут второй матч за два дня.

ХК «Сочи»:

Проскуряков (Шикин);
Ю. Александров — Эллис, Крикунов — Росен — Стрёмвалль;
Погоришный — Назаревич, Лугин — Коллинз — Архипов;
Д. Александров — Петров, Капустин — Точицкий — Алтыбармакян;
Гордеев, Томилин — Калетник — Рахимуллин, Старков.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Ожиганов, Фрэттин — Кормье — Азеведу;
Абросимов — Педан, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Мусин — Журавлёв, Фисенко — Основин — Лукоянов;
Лямкин, Михеев — Галимов — Петров, Воронков.

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