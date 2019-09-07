«Сочи» — «Ак Барс»: стали известны составы команд

«Сочи» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в курортном городе. Встреча состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 17:00 мск. Хоккеисты черноморского клуба проведут второй матч за два дня.



ХК «Сочи»:



Проскуряков (Шикин);

Ю. Александров — Эллис, Крикунов — Росен — Стрёмвалль;

Погоришный — Назаревич, Лугин — Коллинз — Архипов;

Д. Александров — Петров, Капустин — Точицкий — Алтыбармакян;

Гордеев, Томилин — Калетник — Рахимуллин, Старков.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Билялов);

Викстранд — Ожиганов, Фрэттин — Кормье — Азеведу;

Абросимов — Педан, Галиев — Ткачёв — Зарипов;

Мусин — Журавлёв, Фисенко — Основин — Лукоянов;

Лямкин, Михеев — Галимов — Петров, Воронков.