«Сочи» — «Ак Барс»: стали известны составы команд
«Сочи» и «Ак Барс» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в курортном городе. Встреча состоится сегодня, 7 сентября, начало — в 17:00 мск. Хоккеисты черноморского клуба проведут второй матч за два дня.
ХК «Сочи»:
Проскуряков (Шикин);
Ю. Александров — Эллис, Крикунов — Росен — Стрёмвалль;
Погоришный — Назаревич, Лугин — Коллинз — Архипов;
Д. Александров — Петров, Капустин — Точицкий — Алтыбармакян;
Гордеев, Томилин — Калетник — Рахимуллин, Старков.
«Ак Барс»:
Рейдеборн (Билялов);
Викстранд — Ожиганов, Фрэттин — Кормье — Азеведу;
Абросимов — Педан, Галиев — Ткачёв — Зарипов;
Мусин — Журавлёв, Фисенко — Основин — Лукоянов;
Лямкин, Михеев — Галимов — Петров, Воронков.
- 7 сентября 2019
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