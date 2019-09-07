В Новокузнецке сыграли с дырявыми сетками и неправильной разметкой

Новокузнецкий «Металлург» провёл домашний матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги с «Югрой» с дырявыми сетками ворот, информирует Спортивное Интернет-Телевидение Кузбасса.



В ходе игры появлялись странные инциденты с сеткой ворот, сквозь которую залетали шайбы. И зрители трансляции, и болельщики на трибунах поняли, что что-то не так, когда Максим Кицын реализовал большинство во втором периоде. После его броска в дальний угол шайба, вроде бы, влетела в ворота, но спустя мгновение вылетела оттуда.



На этой игре были выявлены и другие грубые нарушения регламента. В частности, разметка была нанесена неправильно. Арбитры заметили лишние линии, а кое-где, напротив, нужных линий не было. За эти нарушения новокузнецкому клубу может грозить солидный штраф и небольшой репутационный ущерб.

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