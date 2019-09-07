Защитник клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон уверен, что полностью восстановится после операции в связи с травмой паха, которую ему сделали в это межсезонье.
«Сейчас я чувствую себя абсолютно нормально. Проблем больше не должно быть. Я впервые столкнулся с травмой паха. Не знаю, что произошло. И я не очень переживаю по этому поводу.
Я не ожидал, что приду в себя так быстро. Тем не менее я продолжаю следовать указаниям врачей, чтобы все зажило как следует», — приводит слова Карлссона The Athletic.
Напомним, швед в июне стал самым высокооплачиваемым защитником мира. По условиям восьмилетнего контакта, среднегодовая зарплата Карлссона составит $ 11,5 млн, в контракт включён пункт о запрете на обмен. $ 53 млн из $ 92 по контракту составляет подписной бонус. Более 60% общей суммы соглашения ($ 53 млн) Карлссон заработает в первые четыре года.
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