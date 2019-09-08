Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20
7 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча.
«Амур» потерпел поражение от «Трактора» — 1:2 ОТ.
КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2019, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Глинкин (Калинин, Карпухин) – 38:01' (5x4) 1:1 Файзуллин (Зогорна, Зогорна) – 46:01' (5x5) 1:2 Кручинин (Попов, Карпухин) – 61:34' (3x3)
«Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» — 1:3.
КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2019, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сошников (Кугрышев) – 11:39' (5x5) 0:2 Сошников (Маннинен, Ларсен) – 31:22' (5x5) 1:2 Пуустинен – 37:19' (5x4) 1:3 Хартикайнен (Умарк, Ларсен) – 39:14' (5x4)
«Йокерит» уверенно победил рижское «Динамо» — 7:2.
КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2019, суббота. 16:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
7 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Мозес (Эронен) – 07:01' (5x5) 2:0 Регин (Лехтонен, Мозес) – 16:50' (5x4) 3:0 Контиола (Лепистё, Хаапала) – 20:20' (5x5) 4:0 Йенсен (Лепистё, Контиола) – 26:30' (5x5) 5:0 Лехтонен (Регин) – 32:18' (5x4) 5:1 Берглунд (Улльстрём, Третьяк) – 35:38' (5x4) 6:1 Йенсен (Лепистё, Контиола) – 37:50' (5x4) 6:2 Берглунд (Улльстрём, Эштон) – 38:06' (5x5) 7:2 Оксанен (Хаапала, Мозес) – 48:22' (5x4)
ХК «Сочи» пропустил шесть шайб от «Ак Барса» — 3:6.
КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2019, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 6
Ак Барс
Казань
0:1 Воронков (Петров) – 01:42' (5x5) 0:2 Петров (Галимов) – 03:06' (5x5) 0:3 Фрэттин (Викстранд, Ожиганов) – 03:58' (5x4) 0:4 Ткачёв (Галиев) – 21:00' (5x5) 1:4 Точицкий (Алтыбармакян) – 21:44' (5x5) 1:5 Викстранд (Журавлёв, Основин) – 23:53' (5x5) 2:5 Алтыбармакян – 28:04' (5x5) 3:5 Стрёмвалль (Коллинз, Крикунов) – 49:04' (5x5) 3:6 Основин (Галиев) – 59:51' (en)
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
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