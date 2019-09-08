Результаты матчей игрового дня КХЛ сезона-2019/20

7 сентября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги было сыграно четыре матча.



«Амур» потерпел поражение от «Трактора» — 1:2 ОТ.

«Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» — 1:3.

«Йокерит» уверенно победил рижское «Динамо» — 7:2.

ХК «Сочи» пропустил шесть шайб от «Ак Барса» — 3:6.

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.