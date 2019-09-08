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«Авангард» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
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16:50 Мск
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Наберёт ли минское «Динамо» первые очки в сезоне?

Наберёт ли минское «Динамо» первые очки в сезоне?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 8 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре встречи регулярного чемпионата.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих матчей:

— «Амур» — «Трактор»,
— «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс»,
— «Авангард» — «Торпедо»,
— «Спартак» — «Динамо» Мн.

Принять участие в опросе можно в Playbuzz

Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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