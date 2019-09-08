Наберёт ли минское «Динамо» первые очки в сезоне?

Сегодня, 8 сентября, в Континентальной хоккейной лиге состоятся четыре встречи регулярного чемпионата.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих матчей:
— «Амур» — «Трактор»,
— «Куньлунь Ред Стар» — «Барыс»,
— «Авангард» — «Торпедо»,
— «Спартак» — «Динамо» Мн.
Принять участие в опросе можно в Playbuzz
Регулярный чемпионат завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве. ЦСКА является действующим победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.
- 8 сентября 2019
-
10:00
-
09:45
-
09:29
-
09:15
-
09:06
-
09:00
-
07:51
-
07:39
-
00:32
-
00:15
- 7 сентября 2019
-
23:41
-
23:40
-
22:59
-
22:30
-
22:08
-
21:45
-
21:21
-
21:05
-
20:50
-
20:34
-
20:26
-
20:16
-
19:56
-
19:49
-
19:23
-
18:59
-
18:30
-
18:27
-
17:49
-
17:30
-
17:08
-
17:08
-
16:51
-
16:49
-
16:47