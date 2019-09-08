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Гулявцев: хоккеисты «Амура» отбили весь живот вратарю «Трактора»

Гулявцев: хоккеисты «Амура» отбили весь живот вратарю «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев поделился эмоциями после домашнего матча с «Трактором» (1:2). Дальневосточный клуб потерпел четвёртое поражение подряд.

«По сравнению со вчерашним матчем хорошо начали. Провели хороший первый период. Играли сегодня лучше, чем вчера. В первом периоде было большое преимущество по созданным моментам, нужно их просто реализовывать. Хоккеисты «Амура» отбили весь живот вратарю «Трактора», отбили все стёкла. Кроме того, в большинстве пытались всё разыграть до верного, хотя без бросков голов не бывает.

Провели четыре матча, проиграли четыре раза с разницей в одну шайбу. Может быть, это какая-то закономерность на данном этапе. Моменты есть, моменты создаём, реализация очень слабая. Над этим надо будет работать», — сказал Гулявцев на пресс-конференции после матча.

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