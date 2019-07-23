Первые сезоны тренеров команд КХЛ. Многие уже стали другими людьми

В КХЛ продолжается межсезонье, а мы уже вовсю пытаемся заглянуть в стартующий только в сентябре чемпионат. В нём, хочется верить, будет много интересного, и один из главных пунктов интриги регулярки – как проявят себя тренеры-дебютанты? Россиян, которые впервые будут руководить командой с тренерского мостика, двое. Это Николай Заварухин, возглавивший «Сибирь», и Михаил Кравец, вставший у руля «Витязя». Сезон покажет, насколько угадали с назначениями в Новосибирске и Подольске, а пока вспоминаем, как дебютировали в качестве главных тренеров русскоговорящие наставники других команд КХЛ.

Дебютный сезон: 2008/09, «Авангард»



Обстоятельства назначения: Никитин сразу после завершения игровой карьеры вошёл в тренерский штаб Сергея Герсонского в «Авангарде». Того уволили уже в сентябре, и Никитин стал исполняющим обязанности до приезда Уэйна Флеминга. Канадец тоже долго не продержался в Омске, Никитин снова получил приставку «и.о.», с которой и работал с «Авангардом» в плей-офф.



Чего добился: выбил в первом раунде Кубка Гагарина действующего чемпиона и победителя регулярки «Салават Юлаев», а затем был в 15 секундах от второй сенсации подряд. После такого результата был назначен главным тренером «Авангарда» на сезон-2009/10.



Дальнейшая карьера: Никитин отработал тот чемпионат, но перед плей-офф его заменили на Раймо Сумманена. Игорь Валерьевич оставался на тренерской скамейке «Авангарда» до 2012 года, в то же время попал в штаб сборной России. Никитин поработал год ассистентом в «Сибири», а в 2014-м попал в систему ЦСКА. Три года помогал Квартальнову, а затем наконец-то начал полноценную самостоятельную (и весьма успешную) деятельность.

Фото: Роман Кручинин, photo.khl.ru

Дебютный сезон: 2013/14, «Атлант»



Обстоятельства назначения: мытищинский клуб начал сезон-2013/14 с пяти поражений подряд под руководством Сергея Светлова, и наставник был уволен. Кудашов, второй год работавший в тренерском штабе «Атланта», выиграл свои первые три матча и быстро избавился от приставки «и.о.».



Чего добился: «Атланту» в том сезоне немного не хватило, чтобы выйти в плей-офф, клуб занял девятое место на Западе, но Кудашов и его тренерский стиль всем понравился. Остался наставником мытищинцев на следующий год.



Дальнейшая карьера: в сезоне-2014/15 «Атлант» вновь занял девятое место, но Кудашов пошёл на повышение в «Локомотив», да и мытищинский клуб расформировали. В Ярославле Алексей Николаевич отработал два сезона с хвостиком и запомнился тем, что один раз сумел вмешаться в разборки СКА и ЦСКА в финале Запада, выбив московских «армейцев» во втором раунде. Из «Локомотива» в итоге был уволен в 2017-м, однако вошёл в тренерский штаб сборной России на ЧМ-2018. Этим летом получил высочайшее назначение.

Кудашов выходит из тени. В СКА и сборной России новый главный тренер Работу Ильи Воробьёва официально признали неудовлетворительной. Но многое ли изменится при Кудашове?

Владимир Крикунов («Динамо» М)

Дебютный сезон: 1985/86, «Динамо» Мн



Обстоятельства назначения: Крикунов заканчивал игровую карьеру в Минске, и при переходе туда председатель общества «Динамо» предложил Владимиру Васильевичу через два года занять должность тренера. Так и вышло: Крикунов год ассистировал Борису Косареву, а в 1985 году сам стал главным тренером.



Чего добился: минское «Динамо» тогда играло во второй по силе лиге советского хоккея, и в первый год самостоятельной работы Крикунову не удалось вывести клуб в высшую лигу. Но Владимир Васильевич остался там и на следующий год.



Дальнейшая карьера: Минск в конце 80-х всё-таки закрепился в Высшей лиге благодаря Крикунову, тогда молодой специалист и сделал себе имя. Затем Владимир Васильевич работал в Словении и даже возглавлял сборную этой страны на чемпионате мира в третьем дивизионе, а первой российской командой для Крикунова стал «Ак Барс». Потом были «Нефтехимик», сборная Беларуси, московское «Динамо», снова «Нефтехимик», опять «Ак Барс», следом «Барыс» и сборная Казахстана, третий приход в Нижнекамск, работа в «Автомобилисте» и возвращение в «Динамо». 69-летний Крикунов каждый год грозится уйти на пенсию, но активная тренерская деятельность не желает его отпускать.

Дебютный сезон: 2015/16, «Автомобилист»



Обстоятельства назначения: до КХЛ Разин работал в Высшей лиге с «Кристаллом» и «Ижсталью» и со скромным удмуртским клубом Андрею Александровичу удалось дойти до финала Кубка Братины. Успехами Разина заинтересовались в Екатеринбурге, где нужно было заменить ушедшего в Уфу Анатолия Емелина.



Чего добился: Разин с «Автомобилистом» занял седьмое место на Востоке, а в первом раунде плей-офф уступил «Магнитке». Результат был признан удовлетворительным, и тренер остался в Екатеринбурге на следующий сезон.



Дальнейшая карьера: ничего хорошего из продолжения работы Разина в «Автомобилисте» не вышло. Тренер воспитывал Голышева и Коваржа, а под конец поссорился даже с руководством команды. В октябре 2016-го Разина уволили. Затем Андрей Александрович работал в «Югре» и «Адмирале», и всякий раз его работу сопровождали различного рода скандалы. Сейчас Разин снова пробует доказать свою состоятельность в Череповце, где у него может что-то получиться.

Дебютный сезон: 2008/09, ХК МВД



Обстоятельства назначения: первые пять лет своей тренерской карьеры Знарок провёл в Латвии, где работал и в клубе и в сборной, а в России будущий олимпийский чемпион Пхёнчхана оказался только в 2008 году, когда принял предложение ХК МВД.



Чего добился: первый год в КХЛ для Знарка вышел неудачным, «милиционеры» не смогли пробиться в плей-офф. Но больше таких провалов с Олегом Валерьевичем не случалось.



Дальнейшая карьера: на следующий год Знарок дошёл с ХК МВД до финала Кубка Гагарина, потом были два трофея с «Динамо», приглашение в сборную России, СКА и выход на первые роли в российском хоккее. После ОИ-2018 Знарка скинули с вершины, но сейчас он вернулся, чтобы вновь показать свой уровень.

Дебютный сезон: 2015/16, СКА



Обстоятельства назначения: Сергей Зубов с 2011 года работал в тренерских штабах СКА и ЦСКА, а по ходу сезона-2015/16 стал исполняющим обязанности питерского клуба. Руководить командой он стал после увольнения в октябре Андрея Назарова.



Чего добился: СКА под руководством Зубова занял лишь шестое место в конференции, но это не помешало питерцам пройти до финала конференции. Там Зубов не смог выиграть ни одного матча у Дмитрия Квартальнова.



Дальнейшая карьера: в следующем сезоне в СКА пришёл Олег Знарок со своей командой, а Зубов уехал жить в Северную Америку. Но спустя год вернулся, чтобы стать главным тренером ХК «Сочи». Предстоящий чемпионат станет третьим для Зубова у руля южан.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Дебютный сезон: 2011/12, «Автомобилист»



Обстоятельства назначения: Мартемьянов начал тренерскую карьеру ещё в 1999 году в системе самарского «ЦСКА-ВВС», но долгое время довольствовался ролью ассистента. В 2011 году в «Автомобилисте» не сложилось у Ильи Бякина, и Мартемьянов получил свой первый шанс в карьере.



Чего добился: «Автомобилист» в том сезоне был главным аутсайдером Востока, и Мартемьянову изменить ничего не удалось. Уральцы заняли последнее место в конференции.



Дальнейшая карьера: после того сезона Мартемьянов поехал совершенствоваться в ВХЛ, где рулил «Соколом» и «Южным Уралом», а в 2016-м вернулся в КХЛ в качестве помощника Мисхата Фахрутдинова в «Амуре». В декабре Фахрутдинов был уволен, Мартемьянов получил свой второй шанс в КХЛ и за него сумел зацепиться. Через год хабаровчане с новым наставником вышли в плей-офф, а Мартемьянов привлёк внимание новоиспечённого топ-клуба из его родного города.

Сергей Светлов («Адмирал»)

Дебютный сезон: 2009/10, «Лада»



Обстоятельства назначения: после окончания карьеры Сергей Светлов десять лет работал главным тренером в нижних лигах Германии, а в России оказался в 2008 году – Сергей Александрович вошёл в штаб Петра Воробьёва в «Ладе». В сезоне-2009/10 Пётр Ильич покинул тольяттинский клуб, а исполнять обязанности наставника остался Светлов.



Чего добился: особых шансов поднять разваливавшуюся «Ладу» у Светлова не было – клуб испытывал колоссальные финансовые проблемы и доигрывал сезон молодёжью. Тольяттинцы закончили чемпионат на предпоследнем месте Востока и отправились в ВХЛ.



Дальнейшая карьера: Светлов стал хорошим тренером для команд без особых притязаний. «Амур», «Адмирал», «Атлант», вернувшаяся «Лада» — нигде Светлов не задерживался надолго и не добивался успехов. В прошлом сезоне Сергей Александрович идеально чувствовал себя во Владивостоке, где от «Адмирала» ничего не требовалось, но сейчас клуб усиливается легионерами и хочет в плей-офф.

Дебютный сезон: 2009/10, «Северсталь»



Обстоятельства назначения: Квартальнов вошёл в тренерский штаб череповчан в июне 2009-го, а после увольнения Андрея Пятанова стал исполняющим обязанности главного тренера. В начале декабря тренер избавился от приставки «и.о.»



Чего добился: в своём первом сезоне Квартальнов не смог вывести «Северсталь» в плей-офф, но остался рулить в Череповце ещё на два года.



Дальнейшая карьера: в «Северстали» с Квартальновым в результате обошлись не совсем порядочно, уволив тренера перед плей-офф сезона-2011/12, и карьеру он продолжил в Новосибирске, где и заработал себе имя. Два крутых сезона в «Сибири», повышение в ЦСКА, где Квартальнов не знал конкуренции в регулярках, но в плей-офф каждый раз чего-то не хватало. С ЦСКА Дмитрий Вячеславович так и не выиграл Кубок Гагарина, полтора года в «Локомотиве» были отмечены не победами, а сверхпродуктивной работой с молодёжью. Теперь Квартальнов возвращается на Восток, чтобы строить новую команду для «Ак Барса».

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Дебютный сезон: 2016/17, «Северсталь»



Обстоятельства назначения: Гулявцев начал тренерскую карьеру в родном пермском «Молоте», где из наставника-дебютанта превратился в одного из самых прогрессирующих специалистов ВХЛ. Шанс на высшем уровне российского хоккея Гулявцеву дали в Череповце.



Чего добился: в первом сезоне у руля «Северстали» Гулявцев успеха не добился. Череповец в плей-офф не попал, отстав от восьмого места почти на 20 очков. Но Александра Вячеславовича убирать не стали.



Дальнейшая карьера: и не прогадали. На следующий год Гулявцев вывел «Северсталь» в плей-офф и, скорее всего, спас клуб от исключения из КХЛ. Развить успех в Череповце у тренера не вышло, но сейчас у него не менее интересный проект в Хабаровске.

Дебютный сезон: 2014/15, «Сибирь»



Обстоятельства назначения: Скабелка четыре года отработал главным тренером в «Гомеле», входил в тренерский штаб сборной Беларуси, а в сезоне-2013/14 помогал Петерису Скудре в «Торпедо». «Сибирь» решила рискнуть и дала шанс молодому и перспективному специалисту.



Чего добился: вера в Скабелку оправдалась сполна. Андрей Владимирович в первый же год дошёл с «Сибирью» до финала конференции и устроил настоящий бум хоккея в Новосибирске. Бронзовые медали от КХЛ в сибирском городе будут помнить ещё долго.



Дальнейшая карьера: стать иконой «Сибири» на долгое время Скабелке не удалось. С сезона-2015/16 результаты новосибирцев пошли по нисходящей, и в 2017-м Андрей Владимирович не стал продлевать контракт с командой. Дальше у Скабелки был неудачный опыт с «Авангардом», а прошлым летом он оказался в «Барысе». Первый год в Астане для тренера оказался весьма удачным – клуб занял второе место на Востоке в регулярке, дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, а сборная Казахстана вернулась в элитный дивизион. Теперь Скабелке предстоит не повторить свои ошибки из новосибирского этапа карьеры.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Дебютный сезон: 2011/12, ЦСКА



Обстоятельства назначения: тренерскую карьеру Буцаев начинал в качестве наставника «Красной армии» в МХЛ, затем работал в ЦСКА помощником Сергея Немчинова и Юлиуса Шуплера, а после увольнения словацкого специалиста стал исполняющим обязанности главного тренера в «армейском» клубе.



Чего добился: ЦСКА с Буцаевым у руля вышел в плей-офф только с восьмого места конференции, а в первом раунде с треском проиграл СКА.



Дальнейшая карьера: ещё один сезон Буцаев провёл в системе «армейцев», а затем занял сразу два поста в новом клубе КХЛ из Сочи. Буцаев был одновременно главным тренером и генеральным менеджером «леопардов», и ему удалось сколотить достаточно симпатичную команду. После трёх лет в ХК «Сочи» Вячеслав Геннадьевич взял годичный перерыв, а в прошлом сезоне принял управление «Нефтехимиком».

Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

Дебютный сезон: 2018/19, «Салават Юлаев»



Обстоятельства назначения: Николай Цулыгин отработал сезон-2017/18 в качестве переводчика и помощника Эркки Вестерлунда в уфимском клубе, а после ухода финского тренера руководство «Салавата» сделало неожиданную и рисковую ставку на местного воспитанника. К тому моменту Цулыгин не работал главным тренером даже в МХЛ.



Чего добился: «Салават» под руководством Цулыгина провёл нервный сезон, занял шестое место в регулярке, но в плей-офф уфимский клуб преобразился. Записные фавориты «Металлург» и «Автомобилист» отправились в отпуск раньше времени, а остановить команду тренера-новичка удалось только «Авангарду».



Дальнейшая карьера: в «Салавате» немного поразмышляли и решили продлить контракт с Цулыгиным на следующий год. Но теперь с Николая Леонидовича будет особый спрос.

Дебютный сезон: 2013/14, «Торпедо»



Обстоятельства назначения: Скудра начал с должности тренера по вратарям в «Северстали», где работал Дмитрий Квартальнов, на следующий год Петерис поехал помогать Квартальнову в Новосибирск, а уже через год пустился в самостоятельное плавание. Контракт главного тренера Скудре предложили в «Торпедо».



Чего добился: нижегородцы тогда играли на Востоке, и Скудре сразу же удалось вывести «Торпедо» в плей-офф с пятого места в конференции. Но в четвертьфинале «автозаводцы» уступили «Салавату Юлаеву».



Дальнейшая карьера: Скудра задержался в Нижнем Новгороде на пять лет, создав за это время крепкую, кусачую команду. На большее рассчитывать скромное «Торпедо» априори не могло. Но в конце позапрошлого сезона пришло время расставаться. После ухода из «Торпедо» Скудра год нигде не работал, а сейчас отправился за новым вызовом в Челябинск.