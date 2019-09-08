Немировски: думаю, только «Торпедо» провело четыре матча на выезде
Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:4).
«Хорошая игра была. В каких-то моментах действовали хорошо, а в каких-то надо было действовать лучше, где-то нужно было выпустить шайбу. Но опять соперник очень хорошо играл, хорошо блокировал броски. Конечно, у нас две грубых ошибки на вбрасывании, и сразу получили гол. Не знаю почему, мы это как раз обсуждали между периодами. Сейчас посмотрим видео и будем работать.
Опять же, четвёртая игра на выезде… Я думаю, мы единственная команда с четырьмя играми на выезде. Но ничего: сейчас едем домой, на домашнюю серию, будем работать», — приводит слова Немировски официальный сайт «Авангарда».
Расклады на сезон КХЛ. На Западе интересно, но у СКА и ЦСКА нет конкурентов
Зато снова ожидается крутая битва за последние кубковые места.
- 8 сентября 2019
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